"نحلم ونحقق": رياضتنا برؤية عالمية..

هذه الحراكات الرياضية تستهدف إعادة ترتيب البيت الرياضي وتحويل الرياضة السعودية إلى صناعة واستثمار في سوق واعدة، من خلال تطوير المشاريع النوعية الاستثنائية، واحتضان الأفكار الابتكارية في هذا القطاع، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، باعتبار الرياضة من أبرز روافد الدخل القومي، خاصة مع نجاح مساعي الأندية لضم لاعبين بارزين من فئة A ؛ مثل كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، ورياض محرز، وغيرهم من اللاعبين العالميين الذين يسهم حضورهم في رفع القيمة المالية للدوري السعودي وارتفاع مستواه، وزيادة شعبية الأندية ومداخيلها المالية، كما سيكون هؤلاء اللاعبون العالميون خير سفراء للمملكة يساهمون في نقل صورتها الحضارية الناصعة للعالم أجمع، بما يدعم سعي بلادنا إلى استضافة كأس العالم، إضافة الى أدوارهم المؤثرة في إحداث طفرة على المستوى الفني للكرة السعودية عبر رفع مستوى اللاعبين السعوديين.