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"المالية" تدعو الخريجات للتقدم على 71 وظيفة مشمولة بسلم الرواتب

بالمرتبتين السادسة والسابعة عن طريق التعاقد.. والتقديم عبر بوابة "جدارة"

دعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدة وظائف شاغرة بالمرتبتين السادسة والسابعة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، موضحة أنه على الراغبات فيها التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على الرابط التالي www.mcs.gov.sa :

وأوضحت "الوزارة" أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (71) وظيفة شاغرة (نساء)، ويبدأ التقديم عليها من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، وسيكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

وكشفت "الوزارة" بأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

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"المالية" تدعو الخريجات للتقدم على 71 وظيفة مشمولة بسلم الرواتب
سبق

دعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدة وظائف شاغرة بالمرتبتين السادسة والسابعة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، موضحة أنه على الراغبات فيها التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على الرابط التالي www.mcs.gov.sa :

وأوضحت "الوزارة" أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (71) وظيفة شاغرة (نساء)، ويبدأ التقديم عليها من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، وسيكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

وكشفت "الوزارة" بأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:46 PM

"المالية" تدعو الخريجات للتقدم على 71 وظيفة مشمولة بسلم الرواتب

بالمرتبتين السادسة والسابعة عن طريق التعاقد.. والتقديم عبر بوابة "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
17,840

دعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل عدة وظائف شاغرة بالمرتبتين السادسة والسابعة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد، وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، موضحة أنه على الراغبات فيها التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على الرابط التالي www.mcs.gov.sa :

وأوضحت "الوزارة" أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (71) وظيفة شاغرة (نساء)، ويبدأ التقديم عليها من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 12 ديسمبر 2021م، وينتهي الساعة الواحدة مساء يوم 12 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 16 ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان خريجات درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، وسيكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

وكشفت "الوزارة" بأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدمة على كل وظيفة من المتقدمات الأعلى نقاطاً، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,191
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,542
38 مليار ..

38 مليار ..

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