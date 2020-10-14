النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البلديات" تطلق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن"

مؤشر معياري بالشراكة مع جهات عدة للارتقاء بالخدمات كافة

ذكر وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه في إطار الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة؛ تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" اليوم.

وقال "الحقيل"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت البرنامج كمؤشر معياري، بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة كافة في المدن.

ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البلديات" تطلق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن"
سبق

ذكر وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه في إطار الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة؛ تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" اليوم.

وقال "الحقيل"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت البرنامج كمؤشر معياري، بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة كافة في المدن.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:40 PM

"البلديات" تطلق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن"

مؤشر معياري بالشراكة مع جهات عدة للارتقاء بالخدمات كافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
454

ذكر وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه في إطار الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة؛ تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" اليوم.

وقال "الحقيل"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت البرنامج كمؤشر معياري، بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة كافة في المدن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,472
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة