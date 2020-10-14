"البلديات" تطلق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن"

مؤشر معياري بالشراكة مع جهات عدة للارتقاء بالخدمات كافة

ذكر وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أنه في إطار الأهداف الرامية لتطوير أعمال مقدمي الخدمات في المدن وإتاحة الفرصة للتعرف على تصنيفهم وفق معايير محددة؛ تم إطلاق برنامج "تصنيف مقدمي خدمات المدن" اليوم.

وقال "الحقيل"، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت البرنامج كمؤشر معياري، بالشراكة مع عدد من الجهات، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة كافة في المدن.