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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون

"غريفيث" بيّن أمام مجلس الأمن أنها أدت لمقتل عشرات المهاجرين

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في حريق، أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.

وبيّن "غريفيث" أن حريقًا مروعًا وغير عادي تسبب في قتل العشرات، وإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة، وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في وقت سابق اليوم ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في قتل عشرات منهم.

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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون
سبق

طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في حريق، أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.

وبيّن "غريفيث" أن حريقًا مروعًا وغير عادي تسبب في قتل العشرات، وإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة، وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في وقت سابق اليوم ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في قتل عشرات منهم.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
09:09 PM

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في "مجزرة صنعاء" المتورط فيها الحوثيون

"غريفيث" بيّن أمام مجلس الأمن أنها أدت لمقتل عشرات المهاجرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في حريق، أودى بحياة عشرات المهاجرين، معظمهم من الإثيوبيين، الأسبوع الماضي في صنعاء.

وبيّن "غريفيث" أن حريقًا مروعًا وغير عادي تسبب في قتل العشرات، وإصابة أكثر من 170 شخصًا بجروح خطيرة، وفقًا لـ"رويترز".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في وقت سابق اليوم ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في قتل عشرات منهم.

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