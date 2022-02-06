النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3260 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 3878 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

قالت: وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036 وأدارها 1105 أساتذة

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي، إلى 42375 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 861749 ملفاً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 372، و1022 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 5040 فصلاً افتراضياً، منها 391 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 33430، فيما وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036، أدارها 1105 أساتذة، بحضور 20468 طالباً.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث
سبق

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي، إلى 42375 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 861749 ملفاً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 372، و1022 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 5040 فصلاً افتراضياً، منها 391 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 33430، فيما وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036، أدارها 1105 أساتذة، بحضور 20468 طالباً.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:51 AM

أكثر من 42 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

قالت: وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036 وأدارها 1105 أساتذة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
305

بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الحالي، إلى 42375 مستخدماً.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 861749 ملفاً، فيما بلغ عدد لوحات النقاش 372، و1022 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 5040 فصلاً افتراضياً، منها 391 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين 33430، فيما وصل عدد الحضور لجميع الجلسات إلى 51036، أدارها 1105 أساتذة، بحضور 20468 طالباً.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,360
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,242
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,025

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة