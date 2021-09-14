الهيئة العامة للنقل تُطلق رقمها الموحد لخدمة المستفيدين

لتيسير وتسهيل وصول المستفيد للخدمات وتحسين تجربته

أطلقت الهيئة العامة للنقل، رقمها الموحد (19929) لخدمة المستفيدين؛ وذلك بهدف تيسير وتسهيل وصول المستفيد للخدمات وتحسين تجربته.

وتوفر الهيئة العامة للنقل -عبر الرقم الموحد- عدة خدمات يمكن للمتصل الاستفادة منها بشكل مباشر عند الاتصال بالرقم، منها خدمات الدعم الفني لبوابة نقل، وخدمات تأجير السيارات، وخدمتي "بيان" و"وصل"، وخدمات النقل البحري، وكذلك خدمة الرد على استفسارات المتصلين، وسيكون ضمن المرحلة الأولى للإطلاق والإعلان عن الرقم الموحد، والذي سيتضمن لاحقًا خدمة الاعتراض على المخالفات التي تصدر من الهيئة العامة للنقل.

وسيكون الرقم الموحد 19929 في المرحلة القادمة متاحًا على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع؛ لضمان خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمات لتواكب تطلعات المستفيدين، والإسهام في تحقيق رضاهم وتحسين تجربتهم.