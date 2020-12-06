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"أمانة الشرقية" تدشن رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام وتكرم المتطوعين

سلطت الضوء على العمل التطوعي بمختلف المجالات من خلال معرض تثقيفي

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت مبادرة رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام، ضمن روزنامة مبادراتها التي أطلقتها احتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عشان أحب السعودية"، بهدف ترسيخ قيمة التطوع بالمجتمع وإبراز جهود المتطوعين والمتطوعات.

وفي التفاصيل، كرم المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد الله بن سعيد بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، المتطوعين والمتطوعات المتعاونين مع أمانة المنطقة الشرقية وكافة الجهات المشاركة بملتقى التطوع الثاني الذي تنظمه إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، فيما تضمنت الاحتفالية تكريم الشخصية الرائدة بالعمل التطوعي ممثلة في أسرة نجيب الزامل "رحمه الله" واستلمها عنهم ابنه يوسف الزامل، كما تم تكريم رئيسة جمعية ود الخيرية بالخبر نعيمة الزامل لجهودها الرائدة بمجال التطوع.

ومن جهته، أوضح "مغربل" أن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية بيوم التطوع السعودي والعالمي انطلقت أمس الأول من خلال عدد من الفعاليات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، مشيراً إلى توجيه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتفعيل كافة المبادرات التي تساهم في تعزيز قيمة التطوع والاحتفاء بالمتطوعين والمتطوعات بمساهمتهم بتنفيذ هذه الأنشطة وتكريمهم لما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى أن مبادرة رصيف التطوع جاءت ضمن الملتقى الثاني للتطوع، وسلطت الضوء على العمل التطوعي بالمملكة بمختلف المجالات الحياتية من خلال معرض تثقيفي عن جهود المملكة بهذا المجال، مبيناً تخصيص ركن تعريفي عن رائد التطوع نجيب الزامل "رحمه الله" يوضح جهود هذه الشخصية الرائدة في العمل التطوعي التي كانت وما زالت نبراساً للجد والاجتهاد وأيقونة يحتذى بها في الخدمة التطوعية.

وأضاف بأن المبادرة تضمنت تنفيذ جدارية "أنا أحب الشرقية " التي وضع خلالها الزوار والمتطوعون بصماتهم للتأكيد على قيمة العمل التطوعي وخدمتهم للمجتمع، موضحاً مشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية لتفعيل دورهم بهذا اليوم السعودي والعالمي للتطوع من خلال أركان تعريفية، ومنها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وجمعية ارتقاء وفريق «منارات مشرقة» لدعم المصورين، وتحسين المشهد الحضري للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة.

وشارك بالفعالية فريق «Dahran Chapter»، لتوعية وتثقيف مالكي الدراجات النارية، إلى جانب فريق «درّاج» المختص بتعليم قيادة الدراجة الهوائية، وشملت الفعالية، أمس، لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيراً عن المشاركة المجتمعية.

أمانة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشرقية" تدشن رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام وتكرم المتطوعين
سبق

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت مبادرة رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام، ضمن روزنامة مبادراتها التي أطلقتها احتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عشان أحب السعودية"، بهدف ترسيخ قيمة التطوع بالمجتمع وإبراز جهود المتطوعين والمتطوعات.

وفي التفاصيل، كرم المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد الله بن سعيد بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، المتطوعين والمتطوعات المتعاونين مع أمانة المنطقة الشرقية وكافة الجهات المشاركة بملتقى التطوع الثاني الذي تنظمه إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، فيما تضمنت الاحتفالية تكريم الشخصية الرائدة بالعمل التطوعي ممثلة في أسرة نجيب الزامل "رحمه الله" واستلمها عنهم ابنه يوسف الزامل، كما تم تكريم رئيسة جمعية ود الخيرية بالخبر نعيمة الزامل لجهودها الرائدة بمجال التطوع.

ومن جهته، أوضح "مغربل" أن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية بيوم التطوع السعودي والعالمي انطلقت أمس الأول من خلال عدد من الفعاليات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، مشيراً إلى توجيه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتفعيل كافة المبادرات التي تساهم في تعزيز قيمة التطوع والاحتفاء بالمتطوعين والمتطوعات بمساهمتهم بتنفيذ هذه الأنشطة وتكريمهم لما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى أن مبادرة رصيف التطوع جاءت ضمن الملتقى الثاني للتطوع، وسلطت الضوء على العمل التطوعي بالمملكة بمختلف المجالات الحياتية من خلال معرض تثقيفي عن جهود المملكة بهذا المجال، مبيناً تخصيص ركن تعريفي عن رائد التطوع نجيب الزامل "رحمه الله" يوضح جهود هذه الشخصية الرائدة في العمل التطوعي التي كانت وما زالت نبراساً للجد والاجتهاد وأيقونة يحتذى بها في الخدمة التطوعية.

وأضاف بأن المبادرة تضمنت تنفيذ جدارية "أنا أحب الشرقية " التي وضع خلالها الزوار والمتطوعون بصماتهم للتأكيد على قيمة العمل التطوعي وخدمتهم للمجتمع، موضحاً مشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية لتفعيل دورهم بهذا اليوم السعودي والعالمي للتطوع من خلال أركان تعريفية، ومنها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وجمعية ارتقاء وفريق «منارات مشرقة» لدعم المصورين، وتحسين المشهد الحضري للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة.

وشارك بالفعالية فريق «Dahran Chapter»، لتوعية وتثقيف مالكي الدراجات النارية، إلى جانب فريق «درّاج» المختص بتعليم قيادة الدراجة الهوائية، وشملت الفعالية، أمس، لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيراً عن المشاركة المجتمعية.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:41 PM

"أمانة الشرقية" تدشن رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام وتكرم المتطوعين

سلطت الضوء على العمل التطوعي بمختلف المجالات من خلال معرض تثقيفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس السبت مبادرة رصيف التطوع بالواجهة البحرية بالدمام، ضمن روزنامة مبادراتها التي أطلقتها احتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار "عشان أحب السعودية"، بهدف ترسيخ قيمة التطوع بالمجتمع وإبراز جهود المتطوعين والمتطوعات.

وفي التفاصيل، كرم المشرف العام لدعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد الله بن سعيد بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، المتطوعين والمتطوعات المتعاونين مع أمانة المنطقة الشرقية وكافة الجهات المشاركة بملتقى التطوع الثاني الذي تنظمه إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة، فيما تضمنت الاحتفالية تكريم الشخصية الرائدة بالعمل التطوعي ممثلة في أسرة نجيب الزامل "رحمه الله" واستلمها عنهم ابنه يوسف الزامل، كما تم تكريم رئيسة جمعية ود الخيرية بالخبر نعيمة الزامل لجهودها الرائدة بمجال التطوع.

ومن جهته، أوضح "مغربل" أن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية بيوم التطوع السعودي والعالمي انطلقت أمس الأول من خلال عدد من الفعاليات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، مشيراً إلى توجيه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتفعيل كافة المبادرات التي تساهم في تعزيز قيمة التطوع والاحتفاء بالمتطوعين والمتطوعات بمساهمتهم بتنفيذ هذه الأنشطة وتكريمهم لما يقدمونه من جهود كبيرة لخدمة المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى أن مبادرة رصيف التطوع جاءت ضمن الملتقى الثاني للتطوع، وسلطت الضوء على العمل التطوعي بالمملكة بمختلف المجالات الحياتية من خلال معرض تثقيفي عن جهود المملكة بهذا المجال، مبيناً تخصيص ركن تعريفي عن رائد التطوع نجيب الزامل "رحمه الله" يوضح جهود هذه الشخصية الرائدة في العمل التطوعي التي كانت وما زالت نبراساً للجد والاجتهاد وأيقونة يحتذى بها في الخدمة التطوعية.

وأضاف بأن المبادرة تضمنت تنفيذ جدارية "أنا أحب الشرقية " التي وضع خلالها الزوار والمتطوعون بصماتهم للتأكيد على قيمة العمل التطوعي وخدمتهم للمجتمع، موضحاً مشاركة عدد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية لتفعيل دورهم بهذا اليوم السعودي والعالمي للتطوع من خلال أركان تعريفية، ومنها الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وجمعية ارتقاء وفريق «منارات مشرقة» لدعم المصورين، وتحسين المشهد الحضري للحدائق والمتنزهات والمنشآت والأماكن العامة.

وشارك بالفعالية فريق «Dahran Chapter»، لتوعية وتثقيف مالكي الدراجات النارية، إلى جانب فريق «درّاج» المختص بتعليم قيادة الدراجة الهوائية، وشملت الفعالية، أمس، لوحة جدارية شارك فيها فنانون وفنانات للرسم والكتابة عليها، وإتاحة الفرصة للحضور للمشاركة بطبع بصمات أياديهم تعبيراً عن المشاركة المجتمعية.

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