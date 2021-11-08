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"نتفلكس" تحل مشكلة خدماتها الجديدة على هواتف "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة "نتفلكس" قررت أن تحل مشكلة خدماتها الجديدة التي تنوي طرحها قريبًا على هواتف "آيفون".

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نتفلكس كانت تواجه مشكلة في خدماتها الجديدة للألعاب على هواتف "آيفون"، بسبب سياسة "أبل" الجديدة.

ولحل تلك المشكلة المرتبطة بعدم سماح شركة "أبل" للتطبيقات بوضع خدمات ألعاب داخل المنصات، ستطرح ألعابها بصورة منفصلة على متجر "آب ستور" التابع لأبل.

وبتلك الطريقة لن تكون ألعاب نتفلكس قابلة للتحميل واللعب داخل المنصة الأصلية؛ بل ستُطرح منفصلة على كل هواتف "آيفون"، ولكن ستحتفظ "نتفلكس" بحقوق الألعاب بالكامل.

وواجهت منصات أخرى مثل فيسبوك مشاكل كبيرة مع "أبل"، بسبب رفض الأخيرة السماح لها ببث خدمات الألعاب الخاصة بها؛ وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة لشركة "فيسبوك" أو "ميتا" حاليًا.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"نتفلكس" تحل مشكلة خدماتها الجديدة على هواتف "آيفون"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة "نتفلكس" قررت أن تحل مشكلة خدماتها الجديدة التي تنوي طرحها قريبًا على هواتف "آيفون".

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نتفلكس كانت تواجه مشكلة في خدماتها الجديدة للألعاب على هواتف "آيفون"، بسبب سياسة "أبل" الجديدة.

ولحل تلك المشكلة المرتبطة بعدم سماح شركة "أبل" للتطبيقات بوضع خدمات ألعاب داخل المنصات، ستطرح ألعابها بصورة منفصلة على متجر "آب ستور" التابع لأبل.

وبتلك الطريقة لن تكون ألعاب نتفلكس قابلة للتحميل واللعب داخل المنصة الأصلية؛ بل ستُطرح منفصلة على كل هواتف "آيفون"، ولكن ستحتفظ "نتفلكس" بحقوق الألعاب بالكامل.

وواجهت منصات أخرى مثل فيسبوك مشاكل كبيرة مع "أبل"، بسبب رفض الأخيرة السماح لها ببث خدمات الألعاب الخاصة بها؛ وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة لشركة "فيسبوك" أو "ميتا" حاليًا.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:05 AM

"نتفلكس" تحل مشكلة خدماتها الجديدة على هواتف "آيفون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة "نتفلكس" قررت أن تحل مشكلة خدماتها الجديدة التي تنوي طرحها قريبًا على هواتف "آيفون".

ورصد موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن نتفلكس كانت تواجه مشكلة في خدماتها الجديدة للألعاب على هواتف "آيفون"، بسبب سياسة "أبل" الجديدة.

ولحل تلك المشكلة المرتبطة بعدم سماح شركة "أبل" للتطبيقات بوضع خدمات ألعاب داخل المنصات، ستطرح ألعابها بصورة منفصلة على متجر "آب ستور" التابع لأبل.

وبتلك الطريقة لن تكون ألعاب نتفلكس قابلة للتحميل واللعب داخل المنصة الأصلية؛ بل ستُطرح منفصلة على كل هواتف "آيفون"، ولكن ستحتفظ "نتفلكس" بحقوق الألعاب بالكامل.

وواجهت منصات أخرى مثل فيسبوك مشاكل كبيرة مع "أبل"، بسبب رفض الأخيرة السماح لها ببث خدمات الألعاب الخاصة بها؛ وهو ما تسبب في خسائر مادية فادحة لشركة "فيسبوك" أو "ميتا" حاليًا.

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