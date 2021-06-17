أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني. وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف" ذياب الشمري سبق 2021-06-17 أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.



وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 08:26 PM

"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف" بالمزاد العلني …تبلغ المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا





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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.



وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".