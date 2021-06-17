النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف"

بالمزاد العلني …تبلغ المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف"
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
08:26 PM

"تصفية" تعلن بيع مساهمة الهادي أم الحمام بـ"القطيف"

بالمزاد العلني …تبلغ المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
896

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" عن موعد إجراءات بيع مساهمة الهادي أم الحمام بالقطيف والتي ستباع بالمزاد العلني.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (71،249.84) مترًا مربعًا، ولمتابعة إجراءات البيع والتي ستكون في 27 / 11 / 1442هـ الموافق 7 / 7 / 2021م، متابعة حساب واحة القطيف (wahatalqatif) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة