النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية": تنسيق سعودي - فرنسي بشأن حادث سيارة الفريق المساند لأحد المشاركين في رالي داكار

نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية

إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرَّضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية، الذي تضمَّن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في السعودية تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور والمعلومات والأدلة المتوافرة لدى الجهات المختصة في السعودية عن الحادث.

وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية، بالتعاون مع المنظِّمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًّا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.

وزارة الخارجية رالي داكار السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخارجية": تنسيق سعودي - فرنسي بشأن حادث سيارة الفريق المساند لأحد المشاركين في رالي داكار
سبق

إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرَّضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية، الذي تضمَّن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في السعودية تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور والمعلومات والأدلة المتوافرة لدى الجهات المختصة في السعودية عن الحادث.

وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية، بالتعاون مع المنظِّمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًّا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
11:35 PM
اخر تعديل
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
09:46 AM

"الخارجية": تنسيق سعودي - فرنسي بشأن حادث سيارة الفريق المساند لأحد المشاركين في رالي داكار

نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
5,739

إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرَّضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية، الذي تضمَّن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبيَّن منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.. وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في السعودية تعمل على التنسيق وإطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق، والصور والمعلومات والأدلة المتوافرة لدى الجهات المختصة في السعودية عن الحادث.

وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية، بالتعاون مع المنظِّمين، حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًّا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,322
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,313
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,625

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة