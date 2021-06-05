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برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

2500 مشاركة من 57 دولة.. ونصف مليون ريال "جوائز المراكز الأولى"

تختتم غدًا الأحد مبادرة "برمجان القرآن الكريم" الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويُعلن خلال الحفل الختامي عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية؛ حيث وصل عدد المسجلين في البرمجان أكثر من 2500 مشاركة من 57 دولة و65 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبلغت قيمة الجوائز 500 ألف للفائزين بالمراكز الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن البرمجان شهد تفاعلًا ومشاركة كبيرة جداً من 57 دولة حول العالم؛ حيث تم تشكيل فرق قدمت ابتكارات وحلولًا وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيراً إلى أن مبادرة "برمجان" القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي، وتقع على هرم برامج رؤية المملكة 2030؛ مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية.

من جانبه قال أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني: إن "برمجان" القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًّا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين
سبق

تختتم غدًا الأحد مبادرة "برمجان القرآن الكريم" الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويُعلن خلال الحفل الختامي عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية؛ حيث وصل عدد المسجلين في البرمجان أكثر من 2500 مشاركة من 57 دولة و65 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبلغت قيمة الجوائز 500 ألف للفائزين بالمراكز الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن البرمجان شهد تفاعلًا ومشاركة كبيرة جداً من 57 دولة حول العالم؛ حيث تم تشكيل فرق قدمت ابتكارات وحلولًا وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيراً إلى أن مبادرة "برمجان" القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي، وتقع على هرم برامج رؤية المملكة 2030؛ مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية.

من جانبه قال أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني: إن "برمجان" القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًّا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:54 PM

برعاية "الفيصل".. "برمجان القرآن" يصل حفل ختامه غداً ويُعلن الفائزين

2500 مشاركة من 57 دولة.. ونصف مليون ريال "جوائز المراكز الأولى"

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عبدالله الراجحي - جدة
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تختتم غدًا الأحد مبادرة "برمجان القرآن الكريم" الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ويُعلن خلال الحفل الختامي عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية؛ حيث وصل عدد المسجلين في البرمجان أكثر من 2500 مشاركة من 57 دولة و65 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبلغت قيمة الجوائز 500 ألف للفائزين بالمراكز الأولى.

وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن البرمجان شهد تفاعلًا ومشاركة كبيرة جداً من 57 دولة حول العالم؛ حيث تم تشكيل فرق قدمت ابتكارات وحلولًا وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيراً إلى أن مبادرة "برمجان" القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي، وتقع على هرم برامج رؤية المملكة 2030؛ مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية.

من جانبه قال أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني: إن "برمجان" القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًّا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

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