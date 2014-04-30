كشف ملابسات جريمة "قتل طالب الحقو".. مشاجرة وفرار وضبط وتحقيقات

"شرطة جازان": البداية بلاغ عن طعن بسلاح أبيض للمجني عليه ونُقل للمستشفى

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي؛ تفاصيل جريمة القتل التي شهدتها محافظة بيش أمس، وتحديداً في مركز الحقو، وراح ضحيتها شاب.

تفصيلاً؛ قال "الحكمي": إنه في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة تلقى مخفر شرطة الحقو بلاغاً عن حدوث مشاجرة جماعية بقرية اللصبة التابعة لهم، وقيام أحدهم بطعن الآخر بسلاح أبيض، نُقل على أثرها لمستشفى محافظة بيش العام وتُوفي متأثراً بجراحه.

وأضاف: "تمّ القبض على المتهمين من قِبل رجال الأمن عقب فرارهم من موقع الجريمة وإيداعهم التوقيف والتحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب ودوافع الجريمة، والله الموفق".

وكانت "سبق"؛ قد نشرت ما انتهى إليه خلاف بين شابين في مركز الحقو؛ التابع لمحافظة بيش، بجريمة قتل بعد مغرب اليوم، بعدما بدأ الخلاف بينهما قبل مدة وتشابكا على أثره أخيراً.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الحادث الذي شهده مركز الحقو هذا اليوم، كان طرفاه طالبين بأحد المجمعات التعليمية في المركز، ونشب بينهما الخلاف مجدداً تطور إلى جريمة القتل طعناً عند أحد المحال في المركز.