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هيئة المواصفات.. برامج تدريبية لتطوير الكفاءات الفنية في 4 جهات حكومية

اشتملت على علم الجودة وفحص ومراقبة الجودة ومواصفاتها واختيار العينات

وجهت هيئة المواصفات السعودية حزمة من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة لمنسوبي أربع جهات حكومية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع "مبادرة بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس" كواحدة من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الهادف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، حيث يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي "الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية".


واستهدفت هذه البرامج التدريبية منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وشملت الحقائب التدريبية عدة موضوعات منها مقدمة عن علم الجودة وفحص ومراقبة الجودة ومواصفاتها، وأسس اختيار وجمع العينات والبيانات وتحليلها، والتعرف على أنواع المواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة، وقراءة وتحليل وإدارة الوثائق، ومنهجيات التخطيط وتحليل وحل المشكلات، إضافة إلى تكاليف الجودة، وتطوير وتطبيق إجراءات العمل المرجعية.

يُشار إلى أن مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس، هو أحد المشاريع التي تنفذها هيئة المواصفات السعودية ضمن أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتوطين المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس.

هيئة المواصفات السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المواصفات.. برامج تدريبية لتطوير الكفاءات الفنية في 4 جهات حكومية
سبق

وجهت هيئة المواصفات السعودية حزمة من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة لمنسوبي أربع جهات حكومية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع "مبادرة بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس" كواحدة من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الهادف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، حيث يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي "الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية".


واستهدفت هذه البرامج التدريبية منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وشملت الحقائب التدريبية عدة موضوعات منها مقدمة عن علم الجودة وفحص ومراقبة الجودة ومواصفاتها، وأسس اختيار وجمع العينات والبيانات وتحليلها، والتعرف على أنواع المواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة، وقراءة وتحليل وإدارة الوثائق، ومنهجيات التخطيط وتحليل وحل المشكلات، إضافة إلى تكاليف الجودة، وتطوير وتطبيق إجراءات العمل المرجعية.

يُشار إلى أن مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس، هو أحد المشاريع التي تنفذها هيئة المواصفات السعودية ضمن أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتوطين المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:16 PM

هيئة المواصفات.. برامج تدريبية لتطوير الكفاءات الفنية في 4 جهات حكومية

اشتملت على علم الجودة وفحص ومراقبة الجودة ومواصفاتها واختيار العينات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجهت هيئة المواصفات السعودية حزمة من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة لمنسوبي أربع جهات حكومية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع "مبادرة بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس" كواحدة من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الهادف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، حيث يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي "الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية".


واستهدفت هذه البرامج التدريبية منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وشملت الحقائب التدريبية عدة موضوعات منها مقدمة عن علم الجودة وفحص ومراقبة الجودة ومواصفاتها، وأسس اختيار وجمع العينات والبيانات وتحليلها، والتعرف على أنواع المواصفات المتعلقة بالصحة والسلامة، وقراءة وتحليل وإدارة الوثائق، ومنهجيات التخطيط وتحليل وحل المشكلات، إضافة إلى تكاليف الجودة، وتطوير وتطبيق إجراءات العمل المرجعية.

يُشار إلى أن مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال المواصفات والمقاييس، هو أحد المشاريع التي تنفذها هيئة المواصفات السعودية ضمن أنشطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتوطين المعرفة في مجال المواصفات والمقاييس.

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