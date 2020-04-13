600 ألف طن.. "الحبوب" ترسي الدفعة الثالثة من الشعير لهذا العام

الفارس: على 3 شركات عالمية في إطار تعزيز المخزون

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 600 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمّت دعوة عدد 26 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة؛ تقدّمت منها 17 شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمّت الترسية على عدد 3 شركات عالمية تقدّمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزّعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 7 شحنات كميتها 420 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 3 شحنات كميتها 180 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2020م).

وأفاد بأن ترسية هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من الشعير المستورد، مشيراً إلى أنه بترسية الدفعة الثالثة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على نحو 2.7 مليون طن.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely.