أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مُسن، والإساءة إليه، والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية، وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع. وأضاف المصدر بأن النائب العام وجَّه باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة تجاهه. واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة تحذِّر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وأضاف بأنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألو جهدًا في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مُسن عبدالله البرقاوي سبق 2021-10-08 أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مُسن، والإساءة إليه، والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية، وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.



وأضاف المصدر بأن النائب العام وجَّه باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة تجاهه.



واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة تحذِّر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.



وأضاف بأنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألو جهدًا في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 08:35 PM

اخر تعديل 09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 03:29 AM

النائب العام يأمر بمباشرة التحقيق مع شخص اعتدى على مُسن





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أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمر بمباشرة التحقيق بشأن مقطع فيديو متداوَل في وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام شخص بالاعتداء بالضرب على رجل مُسن، والإساءة إليه، والتلفظ بعبارات تثير النعرات القبلية والعنصرية، وتبث روح البغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع.



وأضاف المصدر بأن النائب العام وجَّه باستمرار إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية المشدَّدة تجاهه.



واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة تحذِّر باستمرار عبر منصاتها الإعلامية كافة من كل ما من شأنه المساس بوحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.



وأضاف بأنها ماضية في حماية الحقوق المقررة في ذلك، ولن تألو جهدًا في تقديم المتسببين في ذلك للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل والرادع.