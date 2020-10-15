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العراق يلغي عقد تطوير حقل غازي مع مجموعة تركية ويطرحه لشركات عالمية

"عبدالجبار": سنختار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل حلول تقنية ومردود اقتصادي

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن جولة تنافس بين عدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى؛ وذلك بعد إلغاء التعاقد مع مجموعة تركية.

وتفصيلًا، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، عن عبدالجبار قوله: "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكون من شركة (تي.بي.أي.أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرجي) الكويتية".

وأكد أن "الوزارة وجّهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى، الذي يُعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض".

وأشار الوزير إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة؛ مبينًا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ4.5 تريليون متر مكعب".

العراق

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العراق يلغي عقد تطوير حقل غازي مع مجموعة تركية ويطرحه لشركات عالمية
سبق

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن جولة تنافس بين عدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى؛ وذلك بعد إلغاء التعاقد مع مجموعة تركية.

وتفصيلًا، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، عن عبدالجبار قوله: "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكون من شركة (تي.بي.أي.أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرجي) الكويتية".

وأكد أن "الوزارة وجّهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى، الذي يُعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض".

وأشار الوزير إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة؛ مبينًا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ4.5 تريليون متر مكعب".

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:53 PM

العراق يلغي عقد تطوير حقل غازي مع مجموعة تركية ويطرحه لشركات عالمية

"عبدالجبار": سنختار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل حلول تقنية ومردود اقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، عن جولة تنافس بين عدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى؛ وذلك بعد إلغاء التعاقد مع مجموعة تركية.

وتفصيلًا، نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، عن عبدالجبار قوله: "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكون من شركة (تي.بي.أي.أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرجي) الكويتية".

وأكد أن "الوزارة وجّهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى، الذي يُعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض".

وأشار الوزير إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة؛ مبينًا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ4.5 تريليون متر مكعب".

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