النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشهاد الأسير الفلسطيني المحرَّر "محمد صلاح" بعد صراع طويل مع المرض

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًّا من عقربا جنوب نابلس

استُشهد أمس الاثنين الأسير المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما شرق القدس المحتلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أُصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتفصيلاً، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير صلاح الدين قبل أشهر عدة بعد أن استشرى المرض في جسده، ولم تقدم له العلاجات اللازمة خلال اعتقاله، بل مارست إهمالاً طبيًّا متعمدًا وحقيقيًّا بحقه.

وحمَّل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة المحرر الشهيد صلاح الدين، الذي مورس بحقه جريمة طبية متعمدة، أدت لاستشهاده أمس.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابًّا فلسطينيًّا من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين، ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استشهاد الأسير الفلسطيني المحرَّر "محمد صلاح" بعد صراع طويل مع المرض
سبق

استُشهد أمس الاثنين الأسير المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما شرق القدس المحتلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أُصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتفصيلاً، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير صلاح الدين قبل أشهر عدة بعد أن استشرى المرض في جسده، ولم تقدم له العلاجات اللازمة خلال اعتقاله، بل مارست إهمالاً طبيًّا متعمدًا وحقيقيًّا بحقه.

وحمَّل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة المحرر الشهيد صلاح الدين، الذي مورس بحقه جريمة طبية متعمدة، أدت لاستشهاده أمس.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابًّا فلسطينيًّا من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين، ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
01:28 AM

استشهاد الأسير الفلسطيني المحرَّر "محمد صلاح" بعد صراع طويل مع المرض

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًّا من عقربا جنوب نابلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
0
247

استُشهد أمس الاثنين الأسير المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزما شرق القدس المحتلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي أُصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتفصيلاً، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها: إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير صلاح الدين قبل أشهر عدة بعد أن استشرى المرض في جسده، ولم تقدم له العلاجات اللازمة خلال اعتقاله، بل مارست إهمالاً طبيًّا متعمدًا وحقيقيًّا بحقه.

وحمَّل رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة المحرر الشهيد صلاح الدين، الذي مورس بحقه جريمة طبية متعمدة، أدت لاستشهاده أمس.

وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابًّا فلسطينيًّا من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رعد بني فضل خلال مشاركته في التصدي لاعتداءات المستوطنين، ومحاولتهم الاستيلاء على مساحات من أراضي عقربا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,297
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,001
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة