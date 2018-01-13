دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،"قادة إيران" إلى "عدم قتل المتظاهرين"، وقال "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إلى قادة إيران، لا تقتلوا المتظاهرين. لقد تم قتل الآلاف مسبقًا أو سجنوا من قبلكم، والعالم يراقب". وأضاف: "والأهم من هذا كله أن الولايات المتحدة تراقبكم. أعيدوا اتصالات الإنترنت المقطوعة وامنحوا الصحفيين الحرية. توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم". وكان ترامب نشر في وقت سابق تغريدة باللغة الفارسية، أكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرًا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

"ترامب" لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين قتلتم الآلاف مسبقًا أو سجنوا من قبلكم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،"قادة إيران" إلى "عدم قتل المتظاهرين"، وقال "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إلى قادة إيران، لا تقتلوا المتظاهرين. لقد تم قتل الآلاف مسبقًا أو سجنوا من قبلكم، والعالم يراقب".

وأضاف: "والأهم من هذا كله أن الولايات المتحدة تراقبكم. أعيدوا اتصالات الإنترنت المقطوعة وامنحوا الصحفيين الحرية. توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم".

وكان ترامب نشر في وقت سابق تغريدة باللغة الفارسية، أكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرًا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 05:30 PM

"ترامب" لقادة إيران: لا تقتلوا المتظاهرين قتلتم الآلاف مسبقًا أو سجنوا من قبلكم قال لهم: الولايات المتحدة تراقبكم





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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،"قادة إيران" إلى "عدم قتل المتظاهرين"، وقال "ترامب" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "إلى قادة إيران، لا تقتلوا المتظاهرين. لقد تم قتل الآلاف مسبقًا أو سجنوا من قبلكم، والعالم يراقب".

وأضاف: "والأهم من هذا كله أن الولايات المتحدة تراقبكم. أعيدوا اتصالات الإنترنت المقطوعة وامنحوا الصحفيين الحرية. توقفوا عن قتل شعبكم الإيراني العظيم".

وكان ترامب نشر في وقت سابق تغريدة باللغة الفارسية، أكد فيها أنه وإدارته سيواصلان دعم المحتجين في إيران ضد سلطات البلاد، مشيرًا إلى أن "شجاعتهم ملهِمة".