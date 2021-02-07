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اعتماد أعضاء المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة

بعد صدور موافقة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية

صدرت موافقة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، على تأسيس المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد أعضاء مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 24 / 4 / 1442هـ.

جاء ذلك بالموافقة على تعيين عبد الرحمن بن سالم السيف رئيسًا لمجلس الإدارة، وسلمان بن ظافر الشهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء فخر الدين رضا المسؤول المالي، وعضوية الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن فرحان آل سعود، والأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، ورنا جميل طيبة، ومحمد بن حسين أبو طالب، وهيف بن مذكر الشهراني، وفهد بن ناصر القباع، وعبير عيسى أبكر طبيقي.

من جانبه هنأ وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، الأعضاء المنتخبين ومنحهم الثقة كي يحقق المجلس أهدافه لخدمة المجتمع.

إلى ذلك نوه رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سالم السيف، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم.

وقال إن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة سيعمل بإذن الله على تطوير اللوائح في جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة، لتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة.

كما سيعمل على استحداث برامج مبتكرة لتفعيل دور الجمعيات، وتوحيد الجهود لخدمة المستفيدين وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة، لخدمة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اعتماد أعضاء المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

صدرت موافقة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، على تأسيس المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد أعضاء مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 24 / 4 / 1442هـ.

جاء ذلك بالموافقة على تعيين عبد الرحمن بن سالم السيف رئيسًا لمجلس الإدارة، وسلمان بن ظافر الشهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء فخر الدين رضا المسؤول المالي، وعضوية الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن فرحان آل سعود، والأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، ورنا جميل طيبة، ومحمد بن حسين أبو طالب، وهيف بن مذكر الشهراني، وفهد بن ناصر القباع، وعبير عيسى أبكر طبيقي.

من جانبه هنأ وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، الأعضاء المنتخبين ومنحهم الثقة كي يحقق المجلس أهدافه لخدمة المجتمع.

إلى ذلك نوه رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سالم السيف، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم.

وقال إن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة سيعمل بإذن الله على تطوير اللوائح في جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة، لتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة.

كما سيعمل على استحداث برامج مبتكرة لتفعيل دور الجمعيات، وتوحيد الجهود لخدمة المستفيدين وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة، لخدمة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
05:58 PM

اعتماد أعضاء المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة

بعد صدور موافقة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، على تأسيس المجلس الفرعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد أعضاء مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 24 / 4 / 1442هـ.

جاء ذلك بالموافقة على تعيين عبد الرحمن بن سالم السيف رئيسًا لمجلس الإدارة، وسلمان بن ظافر الشهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة نجلاء فخر الدين رضا المسؤول المالي، وعضوية الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن فرحان آل سعود، والأميرة فهدة بنت فهد آل سعود، ورنا جميل طيبة، ومحمد بن حسين أبو طالب، وهيف بن مذكر الشهراني، وفهد بن ناصر القباع، وعبير عيسى أبكر طبيقي.

من جانبه هنأ وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، الأعضاء المنتخبين ومنحهم الثقة كي يحقق المجلس أهدافه لخدمة المجتمع.

إلى ذلك نوه رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن بن سالم السيف، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم.

وقال إن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة سيعمل بإذن الله على تطوير اللوائح في جمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة، لتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل في الجمعيات المتخصصة.

كما سيعمل على استحداث برامج مبتكرة لتفعيل دور الجمعيات، وتوحيد الجهود لخدمة المستفيدين وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة، لخدمة ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.

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