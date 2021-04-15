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"غريف الخرمة" بمكة.. الأعلى من حيث معدل الأمطار في المملكة

الكمية 16.0 ملم.. حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي

سجّلت كمية الأمطار التي هطلت، اليوم الخميس، على بلدة الغريف التابعة لمحافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، كأعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة.

وقد بلغت الكمية 16.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، وتلا بلدة الغريف، محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، حيث بلغت كمية الأمطار 13.0 ملم.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الأربعاء، والذي بلغ 575 مليوناً و465 ألفاً و696 م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 306.715 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 288.889 - م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 1.045.164 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 1.334.053 - م³، وبلغ إجمالي التغير في حجم التخزين 1.027.338 - م³.

يُشار إلى أن محافظة شقراء بمنطقة الرياض، سجلت أمس الأربعاء، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، حيث بلغت 15.50 ملم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غريف الخرمة" بمكة.. الأعلى من حيث معدل الأمطار في المملكة
سبق

سجّلت كمية الأمطار التي هطلت، اليوم الخميس، على بلدة الغريف التابعة لمحافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، كأعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة.

وقد بلغت الكمية 16.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، وتلا بلدة الغريف، محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، حيث بلغت كمية الأمطار 13.0 ملم.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الأربعاء، والذي بلغ 575 مليوناً و465 ألفاً و696 م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 306.715 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 288.889 - م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 1.045.164 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 1.334.053 - م³، وبلغ إجمالي التغير في حجم التخزين 1.027.338 - م³.

يُشار إلى أن محافظة شقراء بمنطقة الرياض، سجلت أمس الأربعاء، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، حيث بلغت 15.50 ملم.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
03:18 PM

"غريف الخرمة" بمكة.. الأعلى من حيث معدل الأمطار في المملكة

الكمية 16.0 ملم.. حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي

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منصور الشلاقي - الرياض
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سجّلت كمية الأمطار التي هطلت، اليوم الخميس، على بلدة الغريف التابعة لمحافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، كأعلى نسبة لكميات هطول الأمطار على مستوى المملكة.

وقد بلغت الكمية 16.0 ملم، حسب ما سجلته محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي بالمملكة، وتلا بلدة الغريف، محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، حيث بلغت كمية الأمطار 13.0 ملم.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في "إنفوجرافيك" نشرته على حسابها في "تويتر"، حجم تخزين المياه خلف السدود اليوم الأربعاء، والذي بلغ 575 مليوناً و465 ألفاً و696 م³.

وبلغ حجم السيول الواردة 306.715 م³، وحجم المياه المنصرفة من البوابات 288.889 - م³، أما حجم المياه المستهلكة فبلغ 1.045.164 - م³، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة 1.334.053 - م³، وبلغ إجمالي التغير في حجم التخزين 1.027.338 - م³.

يُشار إلى أن محافظة شقراء بمنطقة الرياض، سجلت أمس الأربعاء، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، حيث بلغت 15.50 ملم.

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