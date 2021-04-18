النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على مسجد الحبيش بالهفوف.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يعود للقرن الثالث عشر الهجري ومن أقدم المساجد التراثية ومنارة علمية لطلاب الأحساء

يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية، الذي يعود للقرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

ويعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز ببنائه على طراز معماري فريد، ورواق ذي عقود دائرية؛ حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2)، ويتسع إلى نحو (80) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م)، وخلوة (13.73*2.68م)، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها (5.48م).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من: بيت الصلاة، والخلوة، والسرحة، والمئذنة، ومستودع، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات، ويتسع لـ(90) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

مسجد الحبيش التاريخي محافظة الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على مسجد الحبيش بالهفوف.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية
سبق

يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية، الذي يعود للقرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

ويعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز ببنائه على طراز معماري فريد، ورواق ذي عقود دائرية؛ حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2)، ويتسع إلى نحو (80) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م)، وخلوة (13.73*2.68م)، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها (5.48م).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من: بيت الصلاة، والخلوة، والسرحة، والمئذنة، ومستودع، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات، ويتسع لـ(90) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
06:53 PM

تعرف على مسجد الحبيش بالهفوف.. ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يعود للقرن الثالث عشر الهجري ومن أقدم المساجد التراثية ومنارة علمية لطلاب الأحساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,505

يقع مسجد الحبيش التاريخي في حي الرفعة بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء التابعة للمنطقة الشرقية، الذي يعود للقرن الثالث عشر الهجري ويعد من أقدم المساجد التراثية بالمدينة، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

ويعد مسجد الحبيش منارة علمية لطلاب الأحساء، ودرس فيه الشيخ عبدالعزيز العلجي الذي كان من كبار العلماء بالأحساء في الفقه.

ويتميز ببنائه على طراز معماري فريد، ورواق ذي عقود دائرية؛ حيث بني من الحجر الجيري والطين وسقفه من خشب الشندل وأعواد البامبو والحصير، وتبلغ مساحته قبل التطوير نحو (318م2)، ويتسع إلى نحو (80) مصليًا، ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة (13.56*3.18م)، وخلوة (13.73*2.68م)، وفناء (84م)، ودورات مياه ومواضئ (8.16*3.25م)، وغرفة للإمام ملحق بها دورة مياه، ومئذنة مربعة الشكل يبلغ ارتفاعها (5.48م).

ويتكون مسجد الحبيش التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من: بيت الصلاة، والخلوة، والسرحة، والمئذنة، ومستودع، ومصلى للسيدات ودورات مياه ومواضئ للرجال والسيدات، ويتسع لـ(90) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,091
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,451
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة