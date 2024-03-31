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"المغامسي": تسجيل حلقات برنامج "مع القرآن" سينطلق الأحد

‏يقام هذا العام في مسجد بن يماني بمحافظة جدة

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي، عبر حسابه الرسمي بتويتر عن البدء بتسجيل حلقات درس التفسير للبرنامج التلفزيوني "مع القرآن" للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، لمدة 5 أيام وذلك ابتداء من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس المقبل.

وكتب حساب المغامسي تغريدة نصها: "بعون الله سيكون تسجيل درس التفسير للبرنامج التلفزيوني مع القرآن للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس بعد صلاتي المغرب والعشاء".

يذكر أن الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة يقدم برنامجه السنوي "مع القرآن" ويعرض خلال شهر رمضان المبارك يقدم من خلاله دروساً للتفسير التلفزيوني ولنشر معاني كتاب الله الكريم وتذكية قيم الشريعة في النفوس يجمع بين جلال التدبر وجمال اللغة وروعة التفسير لكلام الله العلي الكبير. مع القرآن فيه قصص النبيين وأحكام كتاب الله المبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي": تسجيل حلقات برنامج "مع القرآن" سينطلق الأحد
سبق

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي، عبر حسابه الرسمي بتويتر عن البدء بتسجيل حلقات درس التفسير للبرنامج التلفزيوني "مع القرآن" للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، لمدة 5 أيام وذلك ابتداء من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس المقبل.

وكتب حساب المغامسي تغريدة نصها: "بعون الله سيكون تسجيل درس التفسير للبرنامج التلفزيوني مع القرآن للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس بعد صلاتي المغرب والعشاء".

يذكر أن الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة يقدم برنامجه السنوي "مع القرآن" ويعرض خلال شهر رمضان المبارك يقدم من خلاله دروساً للتفسير التلفزيوني ولنشر معاني كتاب الله الكريم وتذكية قيم الشريعة في النفوس يجمع بين جلال التدبر وجمال اللغة وروعة التفسير لكلام الله العلي الكبير. مع القرآن فيه قصص النبيين وأحكام كتاب الله المبين.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440
11:04 PM

"المغامسي": تسجيل حلقات برنامج "مع القرآن" سينطلق الأحد

‏يقام هذا العام في مسجد بن يماني بمحافظة جدة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,205

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة الشيخ صالح عواد المغامسي، عبر حسابه الرسمي بتويتر عن البدء بتسجيل حلقات درس التفسير للبرنامج التلفزيوني "مع القرآن" للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة، بعد صلاتي المغرب والعشاء، لمدة 5 أيام وذلك ابتداء من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس المقبل.

وكتب حساب المغامسي تغريدة نصها: "بعون الله سيكون تسجيل درس التفسير للبرنامج التلفزيوني مع القرآن للقناة السعودية الأولى في مسجد بن يماني بمحافظة جدة من بعد غد الأحد ١٤٤٠/٧/٢٤ إلى يوم الخميس بعد صلاتي المغرب والعشاء".

يذكر أن الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة يقدم برنامجه السنوي "مع القرآن" ويعرض خلال شهر رمضان المبارك يقدم من خلاله دروساً للتفسير التلفزيوني ولنشر معاني كتاب الله الكريم وتذكية قيم الشريعة في النفوس يجمع بين جلال التدبر وجمال اللغة وروعة التفسير لكلام الله العلي الكبير. مع القرآن فيه قصص النبيين وأحكام كتاب الله المبين.

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