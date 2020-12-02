مهرجان عبدالعزيز للإبل يخصص جائزة للجمهور

تتضمن جوال آيفون 12 و"قعود"

يحظى جمهور عرض الأشواط في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الخامسة، بفرصة الفوز بجوال أيفون ١٢، و"قعود".

وتدور كاميرا البث المباشر، ليختار مخرج المباراة عبر تسليط زوم على اثنين من الجمهور للفوز بجهازي آيفون 12.

ويتنافس عدد من الجمهور خلال مطارحة ساخنة في مسابقة "القعود قعودك" ليحصل المشارك على القعود في حال تمكن المشارك من طرحه أرضا.

يأتي ذلك، في ظل حرص إدارة المهرجان على استفادة جميع الزوار على الخدمات المقدمة، بما في ذلك الجماهير التي تحضر بكثافة منذ أوقات باكرة في كل يوم عرض.

وتشهد عروض الأشواط حضوراً جماهيراً كبيراً، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقاً لبروتوكول وتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.