المالكي: إحصائية "أوكسفام" عن ميناء الحديدة غير صحيحة وهي منظمة غير موثوقة

أكد أن إيجاد حل سياسي باليمن سينهي المعاناة التي أوجدتها الميليشيات الحوثية الإرهابية

شكك المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، في صحة ودقة إحصائية المنظمة الإنسانية الدولية "أوكسفام" من أن ميناء الحديدة يستقبل 70٪ من الاحتياجات الأساسية لليمن، مبينًا أن ميناء عدن يعد الميناء اليمني الأول ويستقبل العدد الكبير من الحاويات، وكذلك المواد اللازمة.



وقال في حديث لقناة الإخبارية مع الإعلامي وليد الرشيد: "ميناء الحديدة ليس كما تروج له بعض المنظمات بأنه يستقبل 70٪، وهذه الإحصائية غير صحيحة، وهي صادرة من منظمة «أوكسفام» وهي غير موثوقة".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان يمكن النظر في هذه الإحصائيات فيما لو كانت صادرة من منظمة أخرى.



وأوضح العقيد المالكي أن "ميناء عدن يعتبر الميناء اليمني الأول ويستقبل العدد الكبير من الحاويات، وكذلك المواد اللازمة، بينما ميناء الحديدة يعتبر ثاني أكبر الموانئ اليمنية".

ولفت إلى أن السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة ليست فقط سفناً إغاثية وإنسانية، والنسبة الكبيرة من السفن تحمل المواد الأساسية واللازمة، كالسكر والقمح وغيرها من المواد الضرورية وكذلك المشتقات النفطية.



وقال "المالكي" إن عملية التفتيش تتم عبر الآلية والاتفاقية الموجودة مع لجنة التحقق والتفتيش الأممية "إنفوم" مشيرًا إلى أن اللجنة تعاني من بعض التحديات في إيجاد موارد مالية لغرض توفير المواد اللازمة للتفتيش ونحن نعمل مع الأمم المتحدة في حل هذه الإشكالية.

ووصف العقيد المالكي تقارير منظمات غير حكومية عن الوضع في اليمن بالمبالغة وقال: "هناك مبالغة في التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن أو خارجه"، مؤكدًا أن البعد عن التحليل العاطفي مطلب أساسي في هذا الجانب بحيث لا يمكن الفصل بين العمليات العسكرية والعمليات الإنسانية والعملية السياسية فكلها عملية تكاملية، مشيرًا إلى أن إيجاد حل سياسي في اليمن سوف ينهي المعاناة التي أوجدتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وأكد "المالكي" أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن منذ إعلانه بدء عملية تحرير الحديدة ومينائها لا يفصل بين الجانب العملياتي العسكري والجانب الإنساني.

ورد متحدث التحالف على دعوة المنظمات غير الحكومية لإيقاف العمل العسكري في اليمن والتركيز فقط على العمل الإنساني، بأنه لا ينهي المأساة والمعاناة للشعب اليمني موكدًا أن العمل العسكري - وهو حق مشروع يحقق إنهاء المعاناة إذا لم تستجب الميليشيات الحوثية للحل السياسي، ولكن لا يمكن فصل العمل العسكري والإنساني والسياسي عن بعض.