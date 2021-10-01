الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد الوفيات 696,603.
الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد الوفيات 696,603.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجِّل 109,796 إصابة و1,752 وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 109,796 إصابة جديدة و1,752 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 43,409,950 فيما بلغ عدد الوفيات 696,603.