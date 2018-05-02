جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على الشهيد "عسيري" بمحايل

تقدمهم المحافظ المكلف وعدد من مديري الإدارات الحكومية

أدت جموع المصلين، عقب صلاة ظهر اليوم بجامع الحضن بمحايل، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول سالم بن محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل المكلف يحيى بن محمد العاصمي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

ونقل "العاصمي" تعازي القيادة لذوي الشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة, دفاعا عن الدين والوطن.