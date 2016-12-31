وأشارت إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.

أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي تستهدف إقامة سواتر جمالية لأكثر من 60 محولاً كهربائيّاً في الواجهة البحرية والشوارع العامة بمحافظة القطيف.

أمانة الشرقية تقيم سواتر جمالية لـ 60 محولاً كهربائيّاً بالقطيف وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-31 أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي تستهدف إقامة سواتر جمالية لأكثر من 60 محولاً كهربائيّاً في الواجهة البحرية والشوارع العامة بمحافظة القطيف. وأوضحت الأمانة أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة. وأشارت إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 04:23 PM

أمانة الشرقية تقيم سواتر جمالية لـ 60 محولاً كهربائيّاً بالقطيف ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري





A A A





0 مشاركة

أطلقت أمانة الشرقية المرحلة الأولى ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي تستهدف إقامة سواتر جمالية لأكثر من 60 محولاً كهربائيّاً في الواجهة البحرية والشوارع العامة بمحافظة القطيف.

وأوضحت الأمانة أن تصميم السواتر الجمالية يعكس الطابع المعماري والتراثي للمحافظة.

وأشارت إلى أنها ترصد بشكل مستمر جميع المخالفات المرتبطة بمبادرة معالجة التشوه البصري والاهتمام بالجانب التوعوي في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمحافظة على البيئة وحمایة المرافق العامة.