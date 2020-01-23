أمير جازان يفتتح مهرجان البُن الخولاني السعودي التاسع

شارك فيه 150 مزارعًا يعرضون أجود أنواعه

افتتح أمس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، فعاليات مهرجان البُن الخولاني السعودي التاسع، الذي تنظمه محافظة الداير بني مالك، وذلك بمقر المهرجان في المحافظة.



وتجول أمير المنطقة في أروقة المهرجان، الذي يتزامن مع عام القهوة السعودية الذي أطلقته وزارة الثقافة، مستمعًا لشرح من محافظ الداير بني مالك المشرف العام على المهرجان نايف بن ناصر بن لبدة عن المعرض الخاص بمزارعي البن الذي يشارك فيه 150 مزارعًا، يعرضون أجود أنواع البُن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والشركات العالمية المشاركة.



كما اطلع أمير منطقة جازان على المعارض التراثية التي جسَّد خلالها مجموعة من الأطفال طرق الزراعة التقليدية القديمة في محافظة الداير بني مالك والمحافظات الجبلية، إلى جانب معارض الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية.



كما تجول في معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان مطلعًا على معروضاته الفنية.