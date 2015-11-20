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شركة "مكيون مطورون عمرانيون" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي

تقديم استرداد نقدي من قِبَل المطور لعملاء المصرف بما يقارب 10 آلاف ريال

أعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، عن توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول عملائها على السكن الملائم في مشروع "سما جدة" إلى نهاية العام الحالي 2021؛ وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان خيارات سهلة ومرنة لعملاء "مكيون".

وتشمل الاتفاقية تقديمَ استرداد نقدي من قِبَل المطور لعملاء مصرف الراجحي بما يقارب 10 آلاف ريال.

ويقع مشروع "سما جدة" في منطقة مميزة شمال جدة، ويتكون المشروع من 34 عمارة سكنية تحتوي على نماذج مختلفة من الوحدات ويتميز بأقل كثافة سكانية لتتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية.

ويعتبر "سما جدة" أحد مكونات مشروع "خيالا" السكني الذي تُطوره الشركة الوطنية للإسكان؛ استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة حيث يضم المشروع مراكز تجارية، وخدمات أمنية وترفيهية، ومساجد، ومسطحات خضراء، ومراكز صحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "مكيون" د.مجدي محمد حريري، عن سعادته بالتعاون مع مصرف الراجحي؛ وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي للتيسير على المواطنين في تملك مسكنهم الأول من خلال التمويل المناسب.

من جهته، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ماجد صالح الراجحي: نسعى دائمًا في مصرف الراجحي إلى أن نكون سبّاقين بتقديم كل الحلول التمويلية الميسرة لعملائنا، ونطمح إلى استمرارية العلاقة المثمرة مع شركة "مكيون" والمزيد من التعاون المشترك لتحقيق الهدف المشترك في تحقيق مستهدفات الإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "مكيون مطورون عمرانيون" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي
سبق

أعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، عن توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول عملائها على السكن الملائم في مشروع "سما جدة" إلى نهاية العام الحالي 2021؛ وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان خيارات سهلة ومرنة لعملاء "مكيون".

وتشمل الاتفاقية تقديمَ استرداد نقدي من قِبَل المطور لعملاء مصرف الراجحي بما يقارب 10 آلاف ريال.

ويقع مشروع "سما جدة" في منطقة مميزة شمال جدة، ويتكون المشروع من 34 عمارة سكنية تحتوي على نماذج مختلفة من الوحدات ويتميز بأقل كثافة سكانية لتتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية.

ويعتبر "سما جدة" أحد مكونات مشروع "خيالا" السكني الذي تُطوره الشركة الوطنية للإسكان؛ استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة حيث يضم المشروع مراكز تجارية، وخدمات أمنية وترفيهية، ومساجد، ومسطحات خضراء، ومراكز صحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "مكيون" د.مجدي محمد حريري، عن سعادته بالتعاون مع مصرف الراجحي؛ وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي للتيسير على المواطنين في تملك مسكنهم الأول من خلال التمويل المناسب.

من جهته، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ماجد صالح الراجحي: نسعى دائمًا في مصرف الراجحي إلى أن نكون سبّاقين بتقديم كل الحلول التمويلية الميسرة لعملائنا، ونطمح إلى استمرارية العلاقة المثمرة مع شركة "مكيون" والمزيد من التعاون المشترك لتحقيق الهدف المشترك في تحقيق مستهدفات الإسكان.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
06:00 PM

شركة "مكيون مطورون عمرانيون" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي

تقديم استرداد نقدي من قِبَل المطور لعملاء المصرف بما يقارب 10 آلاف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة مكيون مطورون عمرانيون، عن توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي؛ بغرض تقديم تسهيلات وعروض تنافسية مميزة لتسهيل حصول عملائها على السكن الملائم في مشروع "سما جدة" إلى نهاية العام الحالي 2021؛ وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان خيارات سهلة ومرنة لعملاء "مكيون".

وتشمل الاتفاقية تقديمَ استرداد نقدي من قِبَل المطور لعملاء مصرف الراجحي بما يقارب 10 آلاف ريال.

ويقع مشروع "سما جدة" في منطقة مميزة شمال جدة، ويتكون المشروع من 34 عمارة سكنية تحتوي على نماذج مختلفة من الوحدات ويتميز بأقل كثافة سكانية لتتناسب مع احتياجات الأسرة السعودية.

ويعتبر "سما جدة" أحد مكونات مشروع "خيالا" السكني الذي تُطوره الشركة الوطنية للإسكان؛ استمرارًا للمشاريع السكنية ذات التصاميم العصرية والخدمات المتكاملة حيث يضم المشروع مراكز تجارية، وخدمات أمنية وترفيهية، ومساجد، ومسطحات خضراء، ومراكز صحية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "مكيون" د.مجدي محمد حريري، عن سعادته بالتعاون مع مصرف الراجحي؛ وذلك في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي للتيسير على المواطنين في تملك مسكنهم الأول من خلال التمويل المناسب.

من جهته، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد ماجد صالح الراجحي: نسعى دائمًا في مصرف الراجحي إلى أن نكون سبّاقين بتقديم كل الحلول التمويلية الميسرة لعملائنا، ونطمح إلى استمرارية العلاقة المثمرة مع شركة "مكيون" والمزيد من التعاون المشترك لتحقيق الهدف المشترك في تحقيق مستهدفات الإسكان.

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