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265 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 11 شهراً من 2020

بقيمة 124.9 مليار ريال.. وبزيادة 80% عن العام الماضي

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي، نمواً تاريخياً متجاوزةً في 11 شهراً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققةً أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80% عن الأشهر نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وأوضح تقرير "ساما"، أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30,604 عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73% في التمويل و50% في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل عدد 20,525 عقداً بقيمة 9 مليارات.

ومقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، نما التمويل بنحو 27% عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال و18% في عدد العقود التي سجلت 25 ملياراً و961 مليوناً، فيما بلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29,396 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت نشرة "ساما" أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 12.7 مليار، و15% للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.

يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقد بقيمة زادت على 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.1 مليار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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265 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 11 شهراً من 2020
سبق

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي، نمواً تاريخياً متجاوزةً في 11 شهراً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققةً أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80% عن الأشهر نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وأوضح تقرير "ساما"، أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30,604 عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73% في التمويل و50% في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل عدد 20,525 عقداً بقيمة 9 مليارات.

ومقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، نما التمويل بنحو 27% عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال و18% في عدد العقود التي سجلت 25 ملياراً و961 مليوناً، فيما بلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29,396 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت نشرة "ساما" أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 12.7 مليار، و15% للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.

يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقد بقيمة زادت على 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.1 مليار.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
01:52 PM

265 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال 11 شهراً من 2020

بقيمة 124.9 مليار ريال.. وبزيادة 80% عن العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى نوفمبر الماضي، نمواً تاريخياً متجاوزةً في 11 شهراً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومحققةً أكثر من 265 ألف عقد تمويلي بنمو 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة 124.9 مليار ريال بزيادة 80% عن الأشهر نفسها من العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وأوضح تقرير "ساما"، أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة خلال شهر نوفمبر سجلت أعلى رقم شهري في تاريخ التمويل السكني الجديد الممنوح من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري بنحو 30,604 عقود بقيمة بلغت 15.7 مليار ريال، بنمو 73% في التمويل و50% في عدد العقود مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019، الذي سجل عدد 20,525 عقداً بقيمة 9 مليارات.

ومقارنة بشهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، نما التمويل بنحو 27% عن شهر أكتوبر الماضي الذي سجل 12.5 مليار ريال و18% في عدد العقود التي سجلت 25 ملياراً و961 مليوناً، فيما بلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر نوفمبر، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين نحو 29,396 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 14.8 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل خلال شهر نوفمبر 2020.

وأظهرت نشرة "ساما" أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في نوفمبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81% من التمويل بنحو 12.7 مليار، و15% للشقق بقيمة 2.3 مليار ريال، و4% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 700 مليون.

يُذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نمواً في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت قروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30,833 عقد بقيمة زادت على 21 ملياراً، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.1 مليار.

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