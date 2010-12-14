وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

"الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-14 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443 01:05 AM

"الأرصاد" ينبه المنطقة الشرقية: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية تشمل البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا





A A A





1 مشاركة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.