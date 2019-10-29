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انشقت الأرض وابتلعتها.. حافلة تسقط في حفرة "مفاجئة" أثناء سيرها

أكثر من نصفها ظل معلقًا في الهواء وفق صور نشرتها ولاية بنسلفانيا

كانت حافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عندما وقع حادث غير اعتيادي لها؛ بحسب ما أظهرته الصور.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، أن جزءًا من الطريق انهار فجأة؛ مما أدى إلى تكوّن حفرة ضخمة؛ وذلك أثناء توقّف حافلة ركاب على إشارة ضوئية في المدينة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة؛ فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلّقًا في الهواء، حسب ما أظهرته الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

ووفق "سكاي نيوز"، كان على متن الحافلة -وقت وقوعها في الحفرة- السائق وراكب واحد فقط، وتمكنّا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية؛ فإن السلطات الأمريكية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة؛ لكن سائقها تمكّن من الخروج بسلام.

حافلة

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انشقت الأرض وابتلعتها.. حافلة تسقط في حفرة "مفاجئة" أثناء سيرها
سبق

كانت حافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عندما وقع حادث غير اعتيادي لها؛ بحسب ما أظهرته الصور.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، أن جزءًا من الطريق انهار فجأة؛ مما أدى إلى تكوّن حفرة ضخمة؛ وذلك أثناء توقّف حافلة ركاب على إشارة ضوئية في المدينة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة؛ فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلّقًا في الهواء، حسب ما أظهرته الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

ووفق "سكاي نيوز"، كان على متن الحافلة -وقت وقوعها في الحفرة- السائق وراكب واحد فقط، وتمكنّا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية؛ فإن السلطات الأمريكية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة؛ لكن سائقها تمكّن من الخروج بسلام.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:03 AM

انشقت الأرض وابتلعتها.. حافلة تسقط في حفرة "مفاجئة" أثناء سيرها

أكثر من نصفها ظل معلقًا في الهواء وفق صور نشرتها ولاية بنسلفانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كانت حافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، عندما وقع حادث غير اعتيادي لها؛ بحسب ما أظهرته الصور.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، أن جزءًا من الطريق انهار فجأة؛ مما أدى إلى تكوّن حفرة ضخمة؛ وذلك أثناء توقّف حافلة ركاب على إشارة ضوئية في المدينة.

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة؛ فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلّقًا في الهواء، حسب ما أظهرته الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا.

ووفق "سكاي نيوز"، كان على متن الحافلة -وقت وقوعها في الحفرة- السائق وراكب واحد فقط، وتمكنّا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى.

وطبقًا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية؛ فإن السلطات الأمريكية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة؛ لكن سائقها تمكّن من الخروج بسلام.

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