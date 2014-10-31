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الإمارات تسجّل 1121 إصابة جديدة بكورونا

5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 495 حالة

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.

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الإمارات تسجّل 1121 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
02:24 PM

الإمارات تسجّل 1121 إصابة جديدة بكورونا

5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 495 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 132,629 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 495 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,295 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 128,902.

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