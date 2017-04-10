النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الهروبي"

أعرب عن فخره بالشهيد ودوره في حماية الوطن

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب سلمان بن أحمد يحي هروبي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد الهروبي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الشهيد سلمان هروبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الهروبي"
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب سلمان بن أحمد يحي هروبي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد الهروبي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:25 PM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
07:49 PM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الهروبي"

أعرب عن فخره بالشهيد ودوره في حماية الوطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
1
1,268

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب سلمان بن أحمد يحي هروبي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد الهروبي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,221
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,848
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,117

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة