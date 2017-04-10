نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد "الهروبي"

أعرب عن فخره بالشهيد ودوره في حماية الوطن

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وأسرة الشهيد وكيل رقيب سلمان بن أحمد يحي هروبي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد الهروبي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.