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نائب أمير منطقة حائل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائبًا لأمير منطقة حائل لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، وبما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.

نائب أمير حائل

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نائب أمير منطقة حائل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته
سبق

رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائبًا لأمير منطقة حائل لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، وبما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
12:46 AM

نائب أمير منطقة حائل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تمديد خدمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته نائبًا لأمير منطقة حائل لمدة أربع سنوات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، وبما يجده من دعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، ومن سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والنماء.

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