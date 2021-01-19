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"الصحة": تسجيل 226 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت ترصد إصابة مواطنتين بـ"كوفيد -20"

السلطات سارعت باتخاذ الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي يطلق عليه اسم "كوفيد – 20".

وبحسب صحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن نتائج فحوصات مسحات الـ"PCR" للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين، إلا أن فحص الـ"PCR" الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة؛ أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف: تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأردف "السند": الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الأخطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات، مطالباً بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح "كوفيد – 19".

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت ترصد إصابة مواطنتين بـ"كوفيد -20"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي يطلق عليه اسم "كوفيد – 20".

وبحسب صحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن نتائج فحوصات مسحات الـ"PCR" للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين، إلا أن فحص الـ"PCR" الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة؛ أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف: تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأردف "السند": الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الأخطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات، مطالباً بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح "كوفيد – 19".

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:02 PM

الكويت ترصد إصابة مواطنتين بـ"كوفيد -20"

السلطات سارعت باتخاذ الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي يطلق عليه اسم "كوفيد – 20".

وبحسب صحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن نتائج فحوصات مسحات الـ"PCR" للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين، إلا أن فحص الـ"PCR" الذي أجري في مطار الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة؛ أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف: تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأردف "السند": الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الأخطار كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات، مطالباً بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح "كوفيد – 19".

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