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زيادة أعداد عربات القولف والفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالمسجد الحرام

بهدف الوصول السريع للحالات أو الإصابات ونقلهم مباشرة أحد الأهداف

تعمل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي الشريف على مدار الساعة؛ حيث تغطي البوابات الرئيسة والساحات الخارجية ومواقع المصلين بالخدمة الإسعافية وبفرق إسعافية مكونة من أطباء وأخصائيين مدربين على أعلى مستوى.

وكثفت الهيئة جهودها بزيادة عدد عربات القولف لصغر حجمها كي تتمكن من التحرك بسهولة بين الحشود، ومصممة بشكل يمكن للمسعف القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، وتمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية في أثناء النقل بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية الضرورية والمناسبة لحجم العربة، وتساعد مسعفي الهلال الأحمر على الوصول السريع في الحالات المرضية أو الإصابات ونقلهم مباشرة.

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زيادة أعداد عربات القولف والفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالمسجد الحرام
سبق

تعمل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي الشريف على مدار الساعة؛ حيث تغطي البوابات الرئيسة والساحات الخارجية ومواقع المصلين بالخدمة الإسعافية وبفرق إسعافية مكونة من أطباء وأخصائيين مدربين على أعلى مستوى.

وكثفت الهيئة جهودها بزيادة عدد عربات القولف لصغر حجمها كي تتمكن من التحرك بسهولة بين الحشود، ومصممة بشكل يمكن للمسعف القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، وتمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية في أثناء النقل بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية الضرورية والمناسبة لحجم العربة، وتساعد مسعفي الهلال الأحمر على الوصول السريع في الحالات المرضية أو الإصابات ونقلهم مباشرة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:04 PM

زيادة أعداد عربات القولف والفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالمسجد الحرام

بهدف الوصول السريع للحالات أو الإصابات ونقلهم مباشرة أحد الأهداف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
531

تعمل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر السعودي داخل الحرم المكي الشريف على مدار الساعة؛ حيث تغطي البوابات الرئيسة والساحات الخارجية ومواقع المصلين بالخدمة الإسعافية وبفرق إسعافية مكونة من أطباء وأخصائيين مدربين على أعلى مستوى.

وكثفت الهيئة جهودها بزيادة عدد عربات القولف لصغر حجمها كي تتمكن من التحرك بسهولة بين الحشود، ومصممة بشكل يمكن للمسعف القيام بعمله الإسعافي بكل يسر وسهولة، وتمكنه من حمل واستخدام أدواته الإسعافية في أثناء النقل بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الإسعافية الضرورية والمناسبة لحجم العربة، وتساعد مسعفي الهلال الأحمر على الوصول السريع في الحالات المرضية أو الإصابات ونقلهم مباشرة.

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