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"الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021.. تعرف عليها

اعتمد اليوم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م.

وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها

على النحو التالي:

1. علي بن حسين بن علي رضا، رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.

2. مشعل بن عبدالمحسن الحكير، رئيساً للاتحاد السعودي للسهام.

3. فهد بن عبدالله السبيعي، رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة.

4. المهندس علي بن سميح مقبول، رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (الترياثلون).

5. حسام بن عصام قباني، رئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

6. عبدالعزيز بن فهد البسام، رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.

7. الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

8. الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيساً للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر .

9.الدكتور عادل بن قاضي العقيلي، رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش.

10. محمد بن عبدالله النمر رئيساً للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

11. خالد بن سليمان السعد رئيساً للجنة السعودية للتبادل.

12. خالد بن متلع المهري، رئيساً للجنة السعودية للكوراش.

13. سالم بن مساعد المولد رئيساً للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021.. تعرف عليها
سبق

اعتمد اليوم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م.

وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها

على النحو التالي:

1. علي بن حسين بن علي رضا، رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.

2. مشعل بن عبدالمحسن الحكير، رئيساً للاتحاد السعودي للسهام.

3. فهد بن عبدالله السبيعي، رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة.

4. المهندس علي بن سميح مقبول، رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (الترياثلون).

5. حسام بن عصام قباني، رئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

6. عبدالعزيز بن فهد البسام، رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.

7. الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

8. الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيساً للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر .

9.الدكتور عادل بن قاضي العقيلي، رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش.

10. محمد بن عبدالله النمر رئيساً للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

11. خالد بن سليمان السعد رئيساً للجنة السعودية للتبادل.

12. خالد بن متلع المهري، رئيساً للجنة السعودية للكوراش.

13. سالم بن مساعد المولد رئيساً للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:53 PM

"الفيصل" يعتمد التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد اليوم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2024-2021م.

وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها

على النحو التالي:

1. علي بن حسين بن علي رضا، رئيساً للاتحاد السعودي للتجديف.

2. مشعل بن عبدالمحسن الحكير، رئيساً للاتحاد السعودي للسهام.

3. فهد بن عبدالله السبيعي، رئيساً للاتحاد السعودي للمصارعة.

4. المهندس علي بن سميح مقبول، رئيساً للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (الترياثلون).

5. حسام بن عصام قباني، رئيساً للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

6. عبدالعزيز بن فهد البسام، رئيساً للاتحاد السعودي للجودو.

7. الدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، رئيساً للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

8. الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيساً للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر .

9.الدكتور عادل بن قاضي العقيلي، رئيساً للاتحاد السعودي للاسكواش.

10. محمد بن عبدالله النمر رئيساً للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

11. خالد بن سليمان السعد رئيساً للجنة السعودية للتبادل.

12. خالد بن متلع المهري، رئيساً للجنة السعودية للكوراش.

13. سالم بن مساعد المولد رئيساً للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

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