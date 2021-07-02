"الأرصاد": مدن الشرقية تجاوزت حرارتها 50 درجة مئوية
محطة النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية
كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عصر اليوم الجمعة الساعة الثالثة في مدن المنطقة الشرقية تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، مؤكدًا أن محطة النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه في الثالثة عصراً تتجاوز مدن الشرقية ٥٠ درجة مئوية، بينما سجلت محطة النعيرية الأتوماتيكية ٥٢ درجة مئوية.
"الأرصاد": مدن الشرقية تجاوزت حرارتها 50 درجة مئوية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-02
كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عصر اليوم الجمعة الساعة الثالثة في مدن المنطقة الشرقية تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، مؤكدًا أن محطة النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه في الثالثة عصراً تتجاوز مدن الشرقية ٥٠ درجة مئوية، بينما سجلت محطة النعيرية الأتوماتيكية ٥٢ درجة مئوية.
02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
05:08 PM
"الأرصاد": مدن الشرقية تجاوزت حرارتها 50 درجة مئوية
محطة النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية
كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة عصر اليوم الجمعة الساعة الثالثة في مدن المنطقة الشرقية تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، مؤكدًا أن محطة النعيرية الأتوماتيكية سجلت ٥٢ درجة مئوية.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه في الثالثة عصراً تتجاوز مدن الشرقية ٥٠ درجة مئوية، بينما سجلت محطة النعيرية الأتوماتيكية ٥٢ درجة مئوية.