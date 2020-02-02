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نائب أمير جازان عن "البن": سنعمل على حفظ هذا الموروث وتسويقه عالمياً

أكد أهميته ودعمه على المستويين المحلي والإقليمي

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه يعمل حالياً مع عدد من الجهات لتنمية البن الذي يعد موروثاً تاريخياً وإيصاله للعالمية.

وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن، والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً، حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي 336 طناً بزيادة 109 أطنان عن العام الماضي.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة الممهرجان البن بالدايرهرجان ولقاء المزارعين والأهالي، مؤكداً أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها زراعة منتج البن، وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية.

جاء ذلك خلال زيارته لمهرجان البن، يرافقه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

من جانبه أعلن وزير الثقافة عن الانتهاء من إعداد ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة البن الخولاني في منطقة جازان، وتقديمه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمناقشة قبل تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية، ليكون رابع عنصر تراث ثقافي غير مادي منفرد يُسجل للمملكة، وثامن ملف من ضمن إجمالي الملفات التي شاركت فيها المملكة.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على الرقي والتوسع في وازدهار زراعة البن في المملكة، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وثقافي، لربط الأجيال بهذه الزراعة التي تمتد لمئات السنين في المنطقة، لما تحمله القهوة من رمزية عميقة لقيم الثقافة العربية، مبيناً أن زراعة البن في محافظة بني مالك والمحافظات الجبلية بمنطقة جازان تشهد إقبالاً متزايداً من الكثير من الأهالي والشباب على هذا الإرث المتأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة.

وبين وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتطوير ودعم إنتاج وتسويق "بن جازان" محليًا وعالميًا وعبر التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.

نائب أمير جازان مهرجان البن بالداير مهرجان البن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان عن "البن": سنعمل على حفظ هذا الموروث وتسويقه عالمياً
سبق

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه يعمل حالياً مع عدد من الجهات لتنمية البن الذي يعد موروثاً تاريخياً وإيصاله للعالمية.

وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن، والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً، حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي 336 طناً بزيادة 109 أطنان عن العام الماضي.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة الممهرجان البن بالدايرهرجان ولقاء المزارعين والأهالي، مؤكداً أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها زراعة منتج البن، وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية.

جاء ذلك خلال زيارته لمهرجان البن، يرافقه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

من جانبه أعلن وزير الثقافة عن الانتهاء من إعداد ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة البن الخولاني في منطقة جازان، وتقديمه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمناقشة قبل تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية، ليكون رابع عنصر تراث ثقافي غير مادي منفرد يُسجل للمملكة، وثامن ملف من ضمن إجمالي الملفات التي شاركت فيها المملكة.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على الرقي والتوسع في وازدهار زراعة البن في المملكة، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وثقافي، لربط الأجيال بهذه الزراعة التي تمتد لمئات السنين في المنطقة، لما تحمله القهوة من رمزية عميقة لقيم الثقافة العربية، مبيناً أن زراعة البن في محافظة بني مالك والمحافظات الجبلية بمنطقة جازان تشهد إقبالاً متزايداً من الكثير من الأهالي والشباب على هذا الإرث المتأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة.

وبين وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتطوير ودعم إنتاج وتسويق "بن جازان" محليًا وعالميًا وعبر التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:01 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
06:27 PM

نائب أمير جازان عن "البن": سنعمل على حفظ هذا الموروث وتسويقه عالمياً

أكد أهميته ودعمه على المستويين المحلي والإقليمي

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فهد كاملي - جازان
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2,190

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أنه يعمل حالياً مع عدد من الجهات لتنمية البن الذي يعد موروثاً تاريخياً وإيصاله للعالمية.

وشدد على أهمية المهرجان في دعم زراعة البن، والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما تتميز به من عناصر ومكونات طبيعية تضاهي أعرق الدول المنتجة له عالمياً، حيث بلغ إنتاج المنطقة للعام الحالي 336 طناً بزيادة 109 أطنان عن العام الماضي.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان، في ختام الجولة عن سعادته بزيارة الممهرجان البن بالدايرهرجان ولقاء المزارعين والأهالي، مؤكداً أن مهرجان البن سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة الداير والمحافظات الجبلية خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها زراعة منتج البن، وما تشتهر به جبال المنطقة من منتجات زراعية وحرف يدوية.

جاء ذلك خلال زيارته لمهرجان البن، يرافقه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وذلك بمقر المهرجان بحي العرقين بالمحافظة.

من جانبه أعلن وزير الثقافة عن الانتهاء من إعداد ملف المهارات والمعارف المرتبطة بزراعة البن الخولاني في منطقة جازان، وتقديمه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمناقشة قبل تسجيله على قائمة التراث الثقافي غير المادي في المنظمة الدولية، ليكون رابع عنصر تراث ثقافي غير مادي منفرد يُسجل للمملكة، وثامن ملف من ضمن إجمالي الملفات التي شاركت فيها المملكة.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على الرقي والتوسع في وازدهار زراعة البن في المملكة، وتحويله إلى مورد اقتصادي مستدام وثقافي، لربط الأجيال بهذه الزراعة التي تمتد لمئات السنين في المنطقة، لما تحمله القهوة من رمزية عميقة لقيم الثقافة العربية، مبيناً أن زراعة البن في محافظة بني مالك والمحافظات الجبلية بمنطقة جازان تشهد إقبالاً متزايداً من الكثير من الأهالي والشباب على هذا الإرث المتأصل بين أبناء المحافظات الجبلية بالمنطقة.

وبين وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل لتطوير ودعم إنتاج وتسويق "بن جازان" محليًا وعالميًا وعبر التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة المنشآت المحلية والمزارعين لتكون هذه الصناعة في مستوى التطلعات.

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