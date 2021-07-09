الموسم الثامن من سباقات "الفورمولا إي" ينطـلق من الدرعية التاريخية

المملكة تستضيف الجولتين الأولى والثـانية 28 و29 يناير 2022

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، استضافة الدرعية التاريخية الجولتين الأولى والثانية من سباق الفورمولا إي للسيارات الكهربائية، وللسنة الرابعة على التوالي، وذلك في يومي 28 و29 من شهر يناير من عام 2022م.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد للبرنامج الأولي لسباقات بطولة العالم «إي بي بي فورمولا إي»، التي تقام في نسختها الثامنة 2021-2022م، وتتضمن 16 سباقاً ستشهدها 12 مدينة في أربع قارات.

وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي الدرعية الأولى والثانية، إلى العاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي» في الجولة الثالثة في 12 فبراير المقبل، على أن تقام الجولة الرابعة في جنوب إفريقيا «كيب تاون» يوم 26 من الشهر ذاته، بعد ذلك سينتقل السائقون إلى الصين للمشاركة في الجولة الخامسة في مارس 2022م.

وفي التاسع من إبريل، ستشهد مدينة روما الإيطالية انطلاق الجولة السادسة، لينتقل بعدها السباق إلى موناكو أواخر شهر إبريل لحساب الجولة السابعة، أما الجولة الثامنة، فستقام منتصف شهر مايو في ألمانيا، وتحديداً في مدينة برلين، على أن يحدد مكان الجولة التاسعة في وقت لاحق، والمقرر إقامتها في الرابع من يونيو 2022م، فيما ستستضيف فانكوفر الكندية الجولة العاشرة في الثاني من شهر يوليو.

ويشهد شهر يوليو أيضاً من العام 2022م، إقامة 4 جولات دفعة واحدة، حيث تستضيف نيويورك الأمريكية الجولتين 11-12 يومي السادس عشر والسابع عشر من يوليو، فيما ستقام الجولتان 13-14 في لندن يومي 30 و31، وتختتم منافسات الموسم الثامن في مدينة «سيئول» بكوريا الجنوبية، بإقامة الجولتين 15- 16.

وكانت المملكة قد استضافت في السابق ثلاث نسخ متتالية، كان آخرها النسخة السابعة فبراير 2021م، في جولتيها الأولى والثانية أيضاً، واللتين أقيمتا تحت الأضواء الكاشفة ليلاً، وسجلتا نجاحاً كبيراً، على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يمر بها العالم في تلك الفترة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم هذا السباق وسط بروتوكولات وإجراءات وقائية طبية مشددة ودقيقة، بهدف الحفاظ على سلامة المتسابقين والمنظمين لهذا السباق الكبير، وكان السباق قد شهد مشاركة 24 متسابقاً مثلوا 12 فريقاً، إذ توج في الجولة الأولى حينها الهولندي نيك دي فريز سائق فريق «مرسيدس بنز أي كيو»، فيما نال لقب الجولة الثانية المتسابق البريطاني سام بيرد، من فريق «جاغوار ريسينغ».