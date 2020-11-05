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أمانة الشرقية: ضبط 24 مخالفة وغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا

نُفّذت أمس 907 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 907 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، ضمن الجولات الرقابية اليومية لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 24 مخالفة، منها 15 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وقامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا، باستخدام 149763 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7517 طنًّا من النفايات، وإزالة 4060 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9424 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة البلدية في المنطقة؛ وذلك عبر مركز البلاغات "940".

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية: ضبط 24 مخالفة وغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 907 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، ضمن الجولات الرقابية اليومية لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 24 مخالفة، منها 15 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وقامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا، باستخدام 149763 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7517 طنًّا من النفايات، وإزالة 4060 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9424 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة البلدية في المنطقة؛ وذلك عبر مركز البلاغات "940".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
02:18 PM

أمانة الشرقية: ضبط 24 مخالفة وغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا

نُفّذت أمس 907 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 907 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، ضمن الجولات الرقابية اليومية لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة حسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 24 مخالفة، منها 15 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وقامت الأمانة بأعمال غسل وتعقيم وتطهير 760 موقعًا، باستخدام 149763 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7517 طنًّا من النفايات، وإزالة 4060 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9424 فردًا من الطواقم البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة البلدية في المنطقة؛ وذلك عبر مركز البلاغات "940".

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