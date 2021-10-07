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"الفيصل" ورئيسا الاتحاد القطري وباريس يتابعون مباراة الأخضر واليابان

شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة حضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لمتابعة مواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كما شهد اللقاء حضور حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه بكامل نجومه فريقًا مكونًا من نجوم ناديي الهلال والنصر في "كأس موسم الرياض" خلال شهر يناير المقبل.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م، وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" ورئيسا الاتحاد القطري وباريس يتابعون مباراة الأخضر واليابان
سبق

شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة حضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لمتابعة مواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كما شهد اللقاء حضور حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه بكامل نجومه فريقًا مكونًا من نجوم ناديي الهلال والنصر في "كأس موسم الرياض" خلال شهر يناير المقبل.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م، وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
09:23 PM

"الفيصل" ورئيسا الاتحاد القطري وباريس يتابعون مباراة الأخضر واليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة حضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لمتابعة مواجهة الأخضر السعودي مع نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كما شهد اللقاء حضور حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه بكامل نجومه فريقًا مكونًا من نجوم ناديي الهلال والنصر في "كأس موسم الرياض" خلال شهر يناير المقبل.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م، وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

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