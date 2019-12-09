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فلكية جدة: 2020 ستكون سنة كبيسة.. وفبراير 29 يومًا

أبو زاهرة: يُرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن السنة الشمسية الميلادية القادمة 2020، ستكون سنة كبيسة، عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا.

وأضاف: من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة ما إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة؛ من خلال القسمة على 4؛ فإذا كان الناتج كسرًا فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًّا بدون كسر فهي سنة كبيسة.

وتابع: فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 (الناتج يحوي كسرًا لذلك فهي سنة بسيطة؛ في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 (الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).

وقال: يرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس؛ فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 93 مليون ميل تقريبًا، وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتر بالساعة، بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل، ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وأضاف: خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تُحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني، ويتم إهمال هذا الربع؛ ولكن في السنة الرابعة كما في 2020؛ يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تُضاف إلى شهر فبراير؛ ليصبح عدد أيام السنة 366 يومًا وتسمى سنة كبيسة.

جدير بالذكر أن آخر سنة كبيسة كانت 2016، وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.

فلكية جدة السنة الشمسية الميلادية سنة كبيسة

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فلكية جدة: 2020 ستكون سنة كبيسة.. وفبراير 29 يومًا
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن السنة الشمسية الميلادية القادمة 2020، ستكون سنة كبيسة، عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا.

وأضاف: من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة ما إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة؛ من خلال القسمة على 4؛ فإذا كان الناتج كسرًا فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًّا بدون كسر فهي سنة كبيسة.

وتابع: فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 (الناتج يحوي كسرًا لذلك فهي سنة بسيطة؛ في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 (الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).

وقال: يرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس؛ فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 93 مليون ميل تقريبًا، وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتر بالساعة، بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل، ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وأضاف: خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تُحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني، ويتم إهمال هذا الربع؛ ولكن في السنة الرابعة كما في 2020؛ يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تُضاف إلى شهر فبراير؛ ليصبح عدد أيام السنة 366 يومًا وتسمى سنة كبيسة.

جدير بالذكر أن آخر سنة كبيسة كانت 2016، وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:08 PM

فلكية جدة: 2020 ستكون سنة كبيسة.. وفبراير 29 يومًا

أبو زاهرة: يُرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن السنة الشمسية الميلادية القادمة 2020، ستكون سنة كبيسة، عدد أيامها 366 يومًا، وليس 365 يومًا.

وأضاف: من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة ما إذا كانت السنة بسيطة أو كبيسة؛ من خلال القسمة على 4؛ فإذا كان الناتج كسرًا فهي سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًّا بدون كسر فهي سنة كبيسة.

وتابع: فعلي سبيل المثال 2017 ÷ 4 تساوي 504.25 (الناتج يحوي كسرًا لذلك فهي سنة بسيطة؛ في حين 2020 ÷ 4 تساوي 505 (الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة).

وقال: يرجع سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمس؛ فالأرض تتحرك على مسافة متوسطة تبلغ 93 مليون ميل تقريبًا، وهي تندفع في مدارها بسرعة 108.000 كيلومتر بالساعة، بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل، ويتم ذلك في 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، وهي تسمى السنة الشمسية وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

وأضاف: خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تُحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني، ويتم إهمال هذا الربع؛ ولكن في السنة الرابعة كما في 2020؛ يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تُضاف إلى شهر فبراير؛ ليصبح عدد أيام السنة 366 يومًا وتسمى سنة كبيسة.

جدير بالذكر أن آخر سنة كبيسة كانت 2016، وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.

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