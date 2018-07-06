الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"
المواجهات أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين
حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو مركز مديرية كتاف في شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على عديد من التباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.
وأسفرت المواجهات، عن مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ الباقون بالفِرار.
وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها خسائر فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من قطع الكلاشينكوف.
الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-07-06
حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو مركز مديرية كتاف في شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على عديد من التباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.
وأسفرت المواجهات، عن مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ الباقون بالفِرار.
وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها خسائر فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من قطع الكلاشينكوف.
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
02:25 PM
الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"
المواجهات أسفرت عن مقتل 3 حوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين
حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو مركز مديرية كتاف في شمال محافظة صعدة.
وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على عديد من التباب الرملية والمواقع المحاذية للخط الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية.
وأسفرت المواجهات، عن مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ الباقون بالفِرار.
وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها خسائر فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من قطع الكلاشينكوف.