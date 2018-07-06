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الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"

المواجهات أسفرت عن مقتل ‏3 حوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين

حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو ‏مركز مديرية كتاف في ‏شمال محافظة صعدة.‏

وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على ‏عديد من التباب الرملية والمواقع ‏المحاذية للخط ‏الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع ‏الميليشيا الحوثية ‏الانقلابية.‏

وأسفرت المواجهات، عن مقتل ‏ثلاثة من عناصر ‏الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ ‏الباقون بالفِرار.‏

وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على ‏المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها ‏خسائر ‏فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من ‏قطع الكلاشينكوف.‏

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الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"
سبق

حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو ‏مركز مديرية كتاف في ‏شمال محافظة صعدة.‏

وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على ‏عديد من التباب الرملية والمواقع ‏المحاذية للخط ‏الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع ‏الميليشيا الحوثية ‏الانقلابية.‏

وأسفرت المواجهات، عن مقتل ‏ثلاثة من عناصر ‏الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ ‏الباقون بالفِرار.‏

وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على ‏المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها ‏خسائر ‏فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من ‏قطع الكلاشينكوف.‏

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
02:25 PM

الجيش اليمني يواصل تقدمه شمال صعدة ويستعيد مواقع في "كتاف"

المواجهات أسفرت عن مقتل ‏3 حوثيين وإصابة أكثر من 20 آخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّقت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً جديداً نحو ‏مركز مديرية كتاف في ‏شمال محافظة صعدة.‏

وقال مصدر عسكري يمني اليوم: الجيش أحكم سيطرته على ‏عديد من التباب الرملية والمواقع ‏المحاذية للخط ‏الأسفلتي بمديرية كتاف وذلك إثر اشتباكات عنيفة مع ‏الميليشيا الحوثية ‏الانقلابية.‏

وأسفرت المواجهات، عن مقتل ‏ثلاثة من عناصر ‏الميليشيا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لاذ ‏الباقون بالفِرار.‏

وأفاد المصدر بأن الجيش شنّ هجوماً مباغتاً على ‏المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا وكبّدها ‏خسائر ‏فادحة واستعاد قاذفات "آر بي جي"، وذخائر وعدداً من ‏قطع الكلاشينكوف.‏

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