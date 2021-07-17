الفِرق الرقابية بـ"تجارة نجران" ترصد 24 مخالفة لأنظمة البيع

مع استمرار العمل الرقابي والجولات الميدانية أجرت الفِرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران مسحًا ميدانيًّا على الطرق المؤدية من وإلى نجران (الرياض- شرورة- عسير)، تضمن 250 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 24 مخالفة متنوعة لأنظمة البيع.



وتمثلت المخالفات في: عدم وجود سعر، ومخالفة أنظمة بيع لم يحدد لها عقوبة، وذلك بإشراف ومتابعة من المدير العام لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان.



كما تم ضبط خمس قضايا غش تجاري، وتم تحرير المحاضر الخاصة بها، وتحرير مذكرات استدعاء لأصحاب المنشآت لمراجعة الفرع لاستكمال الإجراءات، إضافة إلى ضبط وإتلاف 2136 مادة غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع.