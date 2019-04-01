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المعارض السعودي "الحصان" يعود إلى السعودية بعد 6 سنوات

أعلن أمنيته بالعودة وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

عاد عبد العزيز الحصان، المحامي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى السعودية أمس عقب غياب 6 سنوات في المنفى الاختياري.

وأعلن "الحصان" الذي كشف منذ العام الماضي عن أمنيته بالعودة إلى السعودية تراجعه عن قناعاته السابقة المغلوطة عن السعودية، والعودة بعد سنوات من إقامته في ولاية انديانا الأمريكية التي انتقل إليها عام 2013.

وشكر الحصان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساعدته في العودة للوطن، وقال في تغريدة: "أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على إصدار الأمر بإنهاء قضيتي للتمكن من العودة للوطن. والشكر موصول للديوان الملكي والسفارة في واشنطن لعملهم على تسهيل الإجراءات بذلك".

وفي أول تغريدة له عند عودته إلى المدينة المنورة قال عبدالعزيز الحصان: "الحمد لله، وصلت المدينة المنورة اليوم العصر، وشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام.. وقرت عيني برؤية أمي.. وشكر الله لكم جميعًا على رسائلكم أيًّا كانت.. خاصة لمن دعا أو رحب أو ألقى السلام.. وجزيل الشكر لمن استقبلني.. وفق الله الجميع لكل خير".

وفي السياق نفسه عبَّر العديد من مغردي "تويتر" عن سعادتهم بعودته، مؤكدين أن تعامل السعودية مع أبنائها تعامل إنساني، يستحق الإشادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المعارض السعودي "الحصان" يعود إلى السعودية بعد 6 سنوات
سبق

عاد عبد العزيز الحصان، المحامي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى السعودية أمس عقب غياب 6 سنوات في المنفى الاختياري.

وأعلن "الحصان" الذي كشف منذ العام الماضي عن أمنيته بالعودة إلى السعودية تراجعه عن قناعاته السابقة المغلوطة عن السعودية، والعودة بعد سنوات من إقامته في ولاية انديانا الأمريكية التي انتقل إليها عام 2013.

وشكر الحصان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساعدته في العودة للوطن، وقال في تغريدة: "أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على إصدار الأمر بإنهاء قضيتي للتمكن من العودة للوطن. والشكر موصول للديوان الملكي والسفارة في واشنطن لعملهم على تسهيل الإجراءات بذلك".

وفي أول تغريدة له عند عودته إلى المدينة المنورة قال عبدالعزيز الحصان: "الحمد لله، وصلت المدينة المنورة اليوم العصر، وشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام.. وقرت عيني برؤية أمي.. وشكر الله لكم جميعًا على رسائلكم أيًّا كانت.. خاصة لمن دعا أو رحب أو ألقى السلام.. وجزيل الشكر لمن استقبلني.. وفق الله الجميع لكل خير".

وفي السياق نفسه عبَّر العديد من مغردي "تويتر" عن سعادتهم بعودته، مؤكدين أن تعامل السعودية مع أبنائها تعامل إنساني، يستحق الإشادة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:27 AM

المعارض السعودي "الحصان" يعود إلى السعودية بعد 6 سنوات

أعلن أمنيته بالعودة وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

A A A
خالد علي - الرياض
28
32,790

عاد عبد العزيز الحصان، المحامي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى السعودية أمس عقب غياب 6 سنوات في المنفى الاختياري.

وأعلن "الحصان" الذي كشف منذ العام الماضي عن أمنيته بالعودة إلى السعودية تراجعه عن قناعاته السابقة المغلوطة عن السعودية، والعودة بعد سنوات من إقامته في ولاية انديانا الأمريكية التي انتقل إليها عام 2013.

وشكر الحصان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساعدته في العودة للوطن، وقال في تغريدة: "أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على إصدار الأمر بإنهاء قضيتي للتمكن من العودة للوطن. والشكر موصول للديوان الملكي والسفارة في واشنطن لعملهم على تسهيل الإجراءات بذلك".

وفي أول تغريدة له عند عودته إلى المدينة المنورة قال عبدالعزيز الحصان: "الحمد لله، وصلت المدينة المنورة اليوم العصر، وشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام.. وقرت عيني برؤية أمي.. وشكر الله لكم جميعًا على رسائلكم أيًّا كانت.. خاصة لمن دعا أو رحب أو ألقى السلام.. وجزيل الشكر لمن استقبلني.. وفق الله الجميع لكل خير".

وفي السياق نفسه عبَّر العديد من مغردي "تويتر" عن سعادتهم بعودته، مؤكدين أن تعامل السعودية مع أبنائها تعامل إنساني، يستحق الإشادة.

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