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وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان"

عن عمر يناهز 98 عامًا

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.
"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.
"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.
ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.

مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي بيير كاردان

الرئيسية/ أخبار العالم

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وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان"
سبق

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.
"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.
"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.
ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:37 PM

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان"

عن عمر يناهز 98 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.
"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.
"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.
ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.

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