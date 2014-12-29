وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا. "بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس. "كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950. ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-29 وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.

"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.

"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.

ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 04:37 PM

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان" عن عمر يناهز 98 عامًا





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وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.

"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.

"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.

ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.