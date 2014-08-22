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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541994 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 737 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 528636 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8481 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4877 والحالات الحرجة 1156 حالة.

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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541994 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 737 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 528636 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8481 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4877 والحالات الحرجة 1156 حالة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,538

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541994 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 737 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 528636 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8481 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4877 والحالات الحرجة 1156 حالة.

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