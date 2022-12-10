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معارض إيراني: طهران أخلت 200 من مستشاريها باليمن إلى هذه الدولة

موظفو السفارة غادروا .. بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة

قال السياسي الإيراني المعارض أمير طاهري؛ مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر"، إن "إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة"، مضيفاً أن السيطرة على ميناء الحديدة تعني صعوبة في إخلاء هذه العناصر؛ حيث تمّ نقلهم إلى قاعدة مجاورة في عُمان".

وقال "طاهري"؛ في تغريدة سابقة، إن موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء غادروا اليمن إلى مسقط؛ حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.

تأتي هذه الأخبار بعد انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وخسائر فادحة في الأرواح بعد انتهاء تحالفهم مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

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معارض إيراني: طهران أخلت 200 من مستشاريها باليمن إلى هذه الدولة
سبق

قال السياسي الإيراني المعارض أمير طاهري؛ مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر"، إن "إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة"، مضيفاً أن السيطرة على ميناء الحديدة تعني صعوبة في إخلاء هذه العناصر؛ حيث تمّ نقلهم إلى قاعدة مجاورة في عُمان".

وقال "طاهري"؛ في تغريدة سابقة، إن موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء غادروا اليمن إلى مسقط؛ حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.

تأتي هذه الأخبار بعد انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وخسائر فادحة في الأرواح بعد انتهاء تحالفهم مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:44 AM

معارض إيراني: طهران أخلت 200 من مستشاريها باليمن إلى هذه الدولة

موظفو السفارة غادروا .. بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة

A A A
بندر الدوشي - واشنطن
18
15,663

قال السياسي الإيراني المعارض أمير طاهري؛ مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر"، إن "إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة"، مضيفاً أن السيطرة على ميناء الحديدة تعني صعوبة في إخلاء هذه العناصر؛ حيث تمّ نقلهم إلى قاعدة مجاورة في عُمان".

وقال "طاهري"؛ في تغريدة سابقة، إن موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء غادروا اليمن إلى مسقط؛ حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.

تأتي هذه الأخبار بعد انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين وخسائر فادحة في الأرواح بعد انتهاء تحالفهم مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

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